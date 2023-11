مجموعة ألِف تنظم معرضاً عقارياً في لندن

وقالت مجموعة ألِف: «نحن سعداء بالإقبال الكبير على المعرض، مما أتاح للزوار الإطلاع على مشاريعنا العقارية ومعرفة القدرة الاستثمارية بالشارقة. ونواصل العمل بلا كلل للترويج للشارقة كوجهة سياحية بارزة ومركز للاستثمار الدولي».

وتم خلال الفعالية، عرض فلل حيان الفاخرة، وشقق الممشى في الشارقة، وتسليط الضوء على أماكن الجذب العقاري والسياحي، ووسائل الراحة والخدمات العقارية المتميزة، والعديد من مزايا الاستثمار في الشارقة، مثل ملكية العقارات للتملك الحر للزوار.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

