جامعة أم القيوين تنظم ملتقى 'التغير المناخي ..تحديات وفرص'

وعرض المشاركون في الجلسة الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع، إلى جانب مناقشة اهم التحديات التي تواجهة التغير المناخي والآثار المترتبة عليه، وعرض المشاركون في الجلسة المبادرات والبرامج التثقيفية والتوعوية التي نفذتها جامعة أم القيوين ودائرة البلدية منذ بداية العام مع المؤسسات لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة. كما شملت فعاليات الملتقى ورشة عمل بعنوان "التغيير المناخي ...

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: تفاهم بين «رأس الخيمة للتحكيم» وجامعة أم القيوينوقع مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، مذكرة تفاهم مع جامعة أم القيوين لنشر الوعي القانوني بالتحكيم التجاري كوسيلة بديلة للتقاضي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم ملتقى الاستدامةأبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بمقرها في أبوظبي، ملتقى الاستدامة بمناسبة استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 'COP28'، وذلك بالتعاون مع جامع الشيخ زايد الكبير ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي والأرشيف والمكتبة الوطنية.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: غوتيريش يطالب العالم «بوضع حد لجنون» التغير المناخيطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، دول العالم «بوضع حد لجنون» التغير المناخي، خلال زيارته

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: وزير التغير المناخي في مالاوي: عمل استثنائي للإمارات لتنظيم «كوب28»موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: وزير التغير المناخي في مالاوي لـ'وام': الإمارات تقوم بعمل استثنائي لتنظيم COP28أبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أشاد معالي الدكتور مايكل أوسي، وزير الموارد الطبيعية وتغير المناخ في مالاوي بجهود الإمارات وسعيها لإشراك جميع الدول بما فيها الدول والجزر الصغيرة والممولون في مؤتمر (COP28) الذي تستضيفه نهاية العام، واصفا استعداداتها في هذا الشأن بالعمل الاستثنائي.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: 'الداخلية ' تنظم ملتقى ' مبرمجي وزارة الداخلية'أبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / نظمت وزارة الداخلية ممثلة بمجلس شباب وزارة الداخلية، ملتقى 'مبرمجي وزارة الداخلية' تحت شعار 'الإمارات تبرمج ونحن نطبق' في مقر الوزارة، بحضور معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، وعدد من مديري الإدارات...

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕