جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم ملتقى الاستدامة

وأضافت أن الجامعة حرصت من خلال تنظيم هذا الملتقى على تبادل الرؤى والأفكار مع عدد من الشركاء في مجال تعزيز جوانب الاستدامة، ومناقشة الخطط والاستراتيجيات في هذا الصدد، إلى جانب تناول أطروحات استشرافية تعزز التوجه العام للدولة وللأطراف الدولية المعنية بتعزيز العمل المناخي بشكل فعال ومثمر.
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WAMNEWS: جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تشارك في معرض نجاح للتعليم بأبوظبيأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / شاركت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في فعاليات الدورة 17 لمعرض نجاح للتعليم، والتي أقيمت في أبوظبي، وذلك للتعريف ببرامجها العلمية ومساقاتها الأكاديمية، وعرض خبرتها للطلبة والراغبين في تكملة تعليمهم، من خلال تخصصاتها الرئيسية في مجال العلوم الإنسانية.
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