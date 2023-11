'الداخلية ' تنظم ملتقى ' مبرمجي وزارة الداخلية'

وافتتح معالي عمر سلطان العلماء خلال فعاليات الملتقى، معرض "الذكاء الاصطناعي" الذي شارك فيه كل من الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، واستعرضت خلاله أنظمة ذكية لمكافحة الحرائق، والإدارة العامة للإسناد الأمني بمنظومة بصمة الوجه، والإدارة العامة للعلاقات والمراسم، التي عرضت نظام الشهادات الإلكترونية ومنصة المؤتمرات الذكية، والإدارة العامة للوقاية من الجريمة وحماية المجتمع، التي عرضت نظام المراقبة الإلكترونية، والإدارة العامة للإستراتيجية وتطوير الأداء، بمختبر وزارة الداخلية للابتكار،...

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: الداخلية تنظم هاكاثون 'برمج مع وزارة الداخلية'أبوظبي في 31 أكتوبر / وام / نظمت وزارة الداخلية متمثلة في مجلس شباب وزارة الداخلية هاكاثون وزارة الداخلية تحت شعار ' برمج مع وزارة الداخلية'، بالتعاون مع مركز الشارقة لريادة الأعمال ومبادرة سفراء البرمجة في الجامعة الأمريكية بالشارقة، وبمشاركة 33 مبرمجاً من كافة الفئات العمرية والجنسيات، بهدف تطوير حلول فعالة لتقديم خدمات ذكية غير متوفرة في بوابة...

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: سيف بن زايد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وقيادة الحرس الوطنيشهد الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وقيادة الحرس الوطني

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: سيف بن زايد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وقيادة الحرس الوطنيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: سيف بن زايد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وقيادة الحرس الوطنيأبوظبي فى 30 اكتوبر / وام / شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وقيادة الحرس الوطني بشأن التنسيق العملياتي وعمليات الأمن الداخلي.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: سيف بن زايد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وقيادة الحرس الوطنيتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: وزارة الداخلية التونسية تعلن فرار خمسة سجناء من أحد أكبر سجون تونسموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕