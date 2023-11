المركزي الإماراتي يبقي على سعرالفائدة عند 5.40%

ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 01 نوفمبر 2023. كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: المركزي الإماراتي يبقي على سعر الفائدة الأساس عند 5.4%قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%. ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 01 نوفمبر 2023.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بعد تجاوزها 20%.. ترقب لقرار الفائدة في مصرمن المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: المستشفى الميداني الإماراتي في تشاد يقدم خدماته الطبية لأكثر من 12367 حالة منذ افتتاحهأم جرس في الأول من نوفمبر / وام / يتواصل تدفق الأشقاء السودانيين اللاجئين في جمهورية تشاد وأبناء المجتمع المحلي في مدينة أم جرس بمختلف فئاتهم إلى المستشفى الميداني الإماراتي للحصول علي خدماته الطبية.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في أسبوعينارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا، الأربعاء مدعومة بأسهم الرعاية الصحية، مع انتظار المستثمرين لقرار متوقع على نطاق واسع من مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «وول ستريت» تتكبّد خسائر للشهر الثالث على التواليأغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على ارتفاع، في آخر جلسات أكتوبر/ تشرين الأول، بينما يترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية الذي سيصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: التحكيم الإماراتي يتحضر لمونديال الناشئينيُغادر،الخميس، طاقم التحكيم الإماراتي الدولي إلى إندونيسيا، للمشاركة في معسكر الاتحاد الدولي لكرة القدم التحضيري

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕