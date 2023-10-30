بعد هجوم مطار داغستان.. ماذا حدث لركاب الطائرة الإسرائيلية؟

وقالت الصحيفة إن الركاب"تم إجلاؤهم من المطار بطائرة هليكوبتر"، مشيدة بسرعة استجابة سلطات داغستان، إحدى الجمهوريات المنضوية تحت الاتحاد الروسي.وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن"ركاب الطائرة نقلوا إلى مكان غير معلوم لضمان سلامتهم"، ونشرت مقطع فيديو لهم بعد إجلائهم، أثناء تناولهم الطعام في ما بدا أنه قاعة طعام في فندق، صباح الاثنين.

ونقلت الوكالة عن هيئة النقل الجوي الاتحادية، أن مطار ماخاتشكالا سيفتح بعد أن تنفذ وكالات إنفاذ القانون"تحقيقا كاملا في المبنى والمطار والمنطقة المحيطة".البيت الأبيض: نؤيد هدنة لأسباب إنسانية في قطاع غزة"أسبوع مثير للاهتمام للغاية فلتتأهبوا".. تحذير جديد للعالم الهولندي!

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