نتنياهو ينتقد قادة المخابرات الإسرائيلية بسبب «هجوم حماس» ثم يتراجع ويعتذر

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قادة أجهزة المخابرات الإسرائيلية، قائلاً إنهم لم يحذروه قط من أن حركة «حماس» تخطط لهجومها الواسع الذي شنته في السابع من أكتوبر الجاري، لكنه تراجع لاحقاً عن تعليقاته واعتذر.

وكان نتنياهو قد ذكر في المنشور الذي حذفه، أنه «لم يحدث في أي وقت، وفي أي مرحلة، توجيه تحذير له حول نوايا (حماس) الحربية. على العكس من ذلك، قدر جميع المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم رئيس مخابرات الجيش ورئيس (الشاباك)، أن حماس كانت مترددة ومهتمة بالتسوية».

وفي منشور ثانٍ على منصة «إكس» أيضاً بعد نحو 10 ساعات، كتب نتنياهو: «كنت مخطئاً»، وأضاف: «التصريحات ما كان ينبغي الإدلاء بها، وأنا أعتذر عن ذلك، أدعم بشكل كامل جميع رؤساء الأذرع الأمنية». وتسببت تصريحات نتنياهو الأولى التي نشرها على منصة «إكس» في الساعة الواحدة من صباح أمس، في خلاف داخل حكومة الحرب التي يترأسها نتنياهو، وعندما سُئل المتحدث العسكري الإسرائيلي عن تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحافي يومي، رفض الرد قائلاً: «نحن الآن في حالة حرب، ونركز على الحرب». headtopics.com

وقال مسؤولون إسرائيليون إن تحقيقاً سيجري حول الأحداث التي سبقت هجوم «حماس»، بما في ذلك التعامل مع الهجوم نفسه، لكن التركيز الحالي ينصب على الصراع. وسرعان ما استهجن الحلفاء الحاليون والسابقون التصريحات الأولى لنتنياهو، لاسيما وزير الدفاع السابق بيني غانتس، الموجود حالياً في حكومة الحرب.

وقال غانتس على منصة «إكس»، إن على نتنياهو أن يتراجع عما قاله، ويترك الأمر جانباً، مضيفاً: «عندما نكون في حالة حرب، يجب على القيادة أن تظهر المسؤولية، وتقرر القيام بالأشياء الصحيحة، وتعزيز القوات بطريقة تُمكّنها من تنفيذ ما نطلبه منها». headtopics.com

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، إن نتنياهو «تجاوز الخط الأحمر بمنشور الليلة الماضية». وأضاف لابيد: «محاولات التهرب من المسؤولية، وإلقاء اللوم على المؤسسة الأمنية، تضعف الجيش الإسرائيلي».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: emaratalyoum »

نتنياهو ينتقد أجهزة المخابرات بسبب هجوم حماس ثم يعتذرتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

بسبب هجوم حماس .. نتنياهو ينتقد قادة أجهزة المخابرات الإسرائيليةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

بعد تنصله من هجوم حماس.. نتنياهو يحذف تغريدة هاجم فيها الاستخباراتحذف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، تغريدة على منصة «إكس»، هاجم فيها قادة الأجهزة الأمنية حول هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر... اقرأ أكثر ⮕

«غرد ثم حذف».. نتنياهو يتراجع عن هجومه على الاستخبارات الإسرائيليةحذف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، تغريدة على منصة «إكس»، هاجم فيها قادة الأجهزة الأمنية حول هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر... اقرأ أكثر ⮕

«غرد ثم حذف واعتذر».. نتنياهو يتراجع عن هجومه على الاستخبارات الإسرائيليةحذف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، تغريدة على منصة «إكس»، هاجم فيها قادة الأجهزة الأمنية حول هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر... اقرأ أكثر ⮕

الحرب على غزة.. إسرائيل تشن حملة برية في المرحلة الثانيةشن الجيش الإسرائيلي عمليات برية ضد حركة حماس في غزة الأحد، فيما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع... اقرأ أكثر ⮕