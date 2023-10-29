«غرد ثم حذف».. نتنياهو يتراجع عن هجومه على الاستخبارات الإسرائيلية

حذف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، تغريدة على منصة «إكس»، هاجم فيها قادة الأجهزة الأمنية حول هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر.

وأجبرت الانتقادات الحادة التي انهالت على نتنياهو على حذف التغريدة التي حمّل فيها قادة أجهزة الاستخبارات مسؤولية الفشل أمام حماس. وكان نتنياهو كتب على حسابه الرسمي في موقع «إكس» ليل السبت الأحد، أن وكالات الاستخبارات كانت تقدر بأن حركة حماس مردوعة إثر الحروب السابقة واتجهت نحو التسوية، وعليه لن تجرؤ على مهاجمة إسرائيل.

وذكر أن هذا التقييم الاستخباري قُدم مرة بعد أخرى إليه وإلى المجلس الأمني المصغر، وذلك حتى قبيل اندلاع الحرب. وذكرت صحيفة هآرتس أن نتنياهو يحمل المسؤولية في فشل توقع الهجوم خصوصاً لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان»، ورئيسها أهارون هاليفا، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، رونين بار. headtopics.com

وكتب عضو حكومة الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، على منصة «إكس»، صباح الأحد، أنه يعبر عن دعمه للجيش والأجهزة الأمنية. وقال: «إنه عندما نكون في حالة حرب يجب على القيادة أن تتحلى بالمسؤولية وتقرر فعل الأمور الصحيحة وأن تعمل على تمكين القوات، أما أي أفعال أو تصريحات أخرى فإنها تضر بقوة الشعب وقدرته على الصمود».

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