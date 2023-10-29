إسرائيل تطلب إخلاء مستشفى القدس في غزة فوراً

قال الهلال الأحمر الفلسطيني الأحد، إنه تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية لإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور.

وأضاف في بيان على فيسبوك «منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدت إلى تدمير المباني المحيطة به في محيط 50 متراً». ويشن الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مدمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق ومباغت شنته حركة حماس على إسرائيل وأسفر عن مقتل 1400 شخص.

وفي قطاع غزة قتل أكثر من 7703 أشخاص، معظمهم مدنيون، وبينهم أكثر من 3500 طفل، بحسب وزارة الصحة في غزة، ونفذ الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة عمليات توغل محدودة داخل القطاع.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

الإمارات تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن إثر توسيع إسرائيل عملياتها البرية في غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الإمارات: العملية البرية الإسرائيلية في غزة تفاقم سفك الدماءدانت دولة الإمارات العمليات البرية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة المحتل... اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تكثف عملياتها في غزة.. وحماس: سنتصدى لها «بكامل قوتنا»قالت حركة حماس، السبت، إن مقاتليها في غزة على استعداد للتصدي لهجمات إسرائيل «بكامل قوتهم»... اقرأ أكثر ⮕

استطلاع: نصف الإسرائيليين يعارضون شن هجوم بري على غزة «فوراً»كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة معاريف الإسرائيلية، الجمعة، أن حوالى نصف الإسرائيليين يعارضون شن عملية عسكرية برية «فوراً» في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

يحيى السنوار: جاهزون فوراً لإبرام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيلأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في قطاع غزة يحيى السنوار السبت، أن الحركة الفلسطينية مستعدة «فوراً» اقرأ أكثر ⮕

الإمارات تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بسبب التصعيد العسكري الإسرائيليطلبت دولة الإمارات عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، وذلك في ضوء إعلان إسرائيل عن "توسيع عملياتها البرية" في غزة. اقرأ أكثر ⮕