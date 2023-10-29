60 ألف طرد إغاثي حصيلة «تراحم من أجل غزة» منذ انطلاقها

كشف نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي راشد المنصوري عن أن حصيلة حملة «تراحم من أجل غزة» منذ انطلاقها قبل ثلاثة أسابيع بلغت 60 ألف طرد إغاثي شارك في تعبئتها وتجهيزها أكثر من 17 ألفاً و800 متطوع على مستوى الدولة.

وأكد المنصوري، أن 40 طناً من المساعدات الإماراتية وصلت إلى أهلنا في غزة تم شحنها من مطار أبوظبي إلى مطار العريش، ثم دخلت إلى غزة بالتعاون مع السلطات المصرية ومنظمة الغذاء العالمية. وقال نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أنه وفقاً لما طلبه الفريق الطبي الذي دخل إلى غزة نسعى إلى التركيز على توفير الأدوية والمواد الطبية العاجلة لإرسالها إلى غزة، مشيراً إلى أن استمرار الإقبال اللافت من المتطوعين والمتبرعين يشجع على الاستمرار في حملة تراحم من أجل غزة إلى ما لا نهاية.

وأضاف «حالياً في الأسبوع الثالث من حملة تراحم من أجل غزة، التي دشنت من أجل شباب ونساء وأطفال وكبار السن في غزة، لتخفيف المعاناة عنهم، ولا يزال الإقبال من المتطوعين والمحسنين هائل جداً». وقال «وجدنا تعاوناً من جميع المؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تعاون من المحسنين لدعم هذه الحملة، أسوة بقيادة دولة الإمارات على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. headtopics.com

واختتم «شهدنا إقبالاً ملحوظاً من قبل إخواننا وأخواتنا وأبنائنا المتطوعين، حيث يأتي الشخص بأسرته وأبنائه ويشاركون دعماً للحملة وحباً للعطاء والخير الأمر الذي يدل على أن شعب الإمارات استقوا الخير من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي غرس العطاء والمساعدة للمحتاجين في مختلف بقاع العالم التي تتعرض للكوارث».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

60 ألف طرد إغاثي حصيلة «تراحم من أجل غزة» منذ انطلاقهاكشف نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي... اقرأ أكثر ⮕

60 ألف طرد إغاثي حصيلة 3 أسابيع لحملة 'تراحم من أجل غزة'تابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

«تراحم من أجل غزة» تواصل فعالياتها في الإمارات لإغاثة الشعب الفلسطينيتواصل حملة «تراحم من أجل غزة» جهودها لإغاثة الشعب الفلسطيني... اقرأ أكثر ⮕

«تراحم من أجل غزة» تواصل فعالياتها في الإمارات لإغاثة الشعب الفلسطينيتواصل حملة «تراحم من أجل غزة» جهودها لإغاثة الشعب الفلسطيني... اقرأ أكثر ⮕

'عجمان الاجتماعية' تشارك في حملة 'تراحم من أجل غزة'عجمان في 28 أكتوبر / وام / شارك جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حملة ' تراحم من أجل غزة ' والتي تستهدف دعم المتأثرين في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

«مؤسسة زايد العليا» والشارقة للثروة السمكية تشاركان في الحملةنظمت هيئة الشارقة للثروة السمكية، مبادرة خيرية للمساهمة مع مؤسسة القلب الكبير للتبرع ضمن حملة «تراحم من أجل غزة»، والتي استهدفت اقرأ أكثر ⮕