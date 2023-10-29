«غرد ثم حذف واعتذر».. نتنياهو يتراجع عن هجومه على الاستخبارات الإسرائيلية

حذف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، تغريدة على منصة «إكس»، هاجم فيها قادة الأجهزة الأمنية حول هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر.

وأجبرت الانتقادات الحادة التي انهالت على نتنياهو، على حذف التغريدة التي حمّل فيها قادة أجهزة الاستخبارات مسؤولية الفشل أمام حماس. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقد قادة أجهزة المخابرات الإسرائيلية قائلاً، إنهم «لم يحذروه قط من أن حركة حماس تخطط لهجوم واسع النطاق في السابع من أكتوبر».

وأضاف أن وكالات الاستخبارات كانت تقدر بأن حركة حماس مردوعة إثر الحروب السابقة واتجهت نحو التسوية، وعليه لن تجرؤ على مهاجمة إسرائيل. وذكر أن هذا التقييم الاستخباري قُدم مرة بعد أخرى إليه وإلى المجلس الأمني المصغر، وذلك حتى قبيل اندلاع الحرب. headtopics.com

وذكرت صحيفة «هآرتس» أن نتنياهو يحمل المسؤولية في فشل توقع الهجوم خصوصاً لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان»، ورئيسها أهارون هاليفا، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، رونين بار.تراجع نتنياهو عن تعليقاته واعتذر، قائلاً: «أخطأت.. ما قلته بعد المؤتمر الصحفي لم يكن ينبغي أن يقال وأعتذر عن ذلك»وكان عضو حكومة الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، كتب على منصة «إكس»، صباح الأحد، أنه يعبر عن دعمه للجيش والأجهزة الأمنية.

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