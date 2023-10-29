إسرائيل توسّع عملياتها البرية في غزة.. والاتصالات تعود تدريجياً إلى القطاع

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته وسّعت عملياتها البرية في غزة، أمس، وقصفت طائراته المئات من الأهداف، فيما بدأت خدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت في العودة تدريجياً إلى غزة، بعد انقطاع تام لأكثر من يوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته الحربية قصفت أكثر من 450 هدفاً عسكرياً لحركة «حماس» في قطاع غزة، من بينها مراكز قيادة عمليات ومواقع مراقبة ومنصات لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات، وأوضح المتحدث باسم الجيش، دانيال هاجاري، أن القوات ستبذل كل ما في وسعها من الجو والبحر والبر لضمان تحقيق أهداف الحرب.

وجدد الجيش الإسرائيلي، أمس، دعوته للمدنيين في غزّة إلى التوجّه نحو الجنوب، قائلاً إنّ الجهود الإنسانية في تلك المنطقة ستتوسّع، وسيكون بإمكانهم الحصول على مياه وغذاء ودواء. من جانبه، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أمس، إن الولايات المتحدة تعتقد أنه ينبغي على إسرائيل أن تتخذ كل الوسائل الممكنة للتمييز بين المدنيين الفلسطينيين ومسلحي حركة «حماس» في عمليتها العسكرية في غزة، داعياً في مقابلة مع شبكة «سي.إن.إن»، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى «كبح جماح عنف المستوطنين اليهود المتطرفين ضد الأبرياء في الضفة الغربية». headtopics.com

وأضاف: «ما نعتقده هو أنه في كل ساعة وكل يوم من هذه العملية العسكرية، يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ كل التدابير الممكنة المتوافرة لديها للتمييز بين حماس والمدنيين، هذه هي النصيحة التي نقدمها لهم. وهذا ما نبلغه، ونواصل إبلاغه على أعلى المستويات».

وحذر سوليفان من أن مخاطر امتداد الحرب بين إسرائيل و«حماس»، واتساع نطاقها، لاتزال متزايدة على المستوى الإقليمي، وأكد أن الولايات المتحدة ستستمر في الرد على أي هجمات على قواتها. وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أمس، إن ألوفاً من سكان غزة اقتحموا مستودعات ومراكز توزيع مساعدات تابعة لها للحصول على طحين (دقيق) ومواد غذائية أساسية، في ظل الظروف المعيشية القاسية التي يعانونها. headtopics.com

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