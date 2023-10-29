بعد انقطاع تام.. عودة الاتصالات والإنترنت بشكل تدريجي إلى غزة

قالت منظمة «نت بلوكس» لمراقبة الشبكات إن خدمة الإنترنت بدأت تعود تدريجياً إلى قطاع غزة الأحد بعد أن انقطعت الجمعة خلال عمليات قصف إسرائيلية مكثفة.

وذكرت «نت بلوكس» عبر منصة «إكس»بيانات الشبكة في الوقت الحقيقي تُظهر أن الاتصال بالإنترنت يعود«تدريجياً» في قطاع غزة. كما أعلنت «بالتل»، مجموعة الاتصال الرئيسية العاملة في قطاع غزة، وشركة «جوال» التابعة لها، عبر فيسبوك، عن «العودة التدريجية لخدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية وبالإنترنت) التي انقطعت في قطاع غزة بسبب القصف مساء الجمعة»

وقد أدى انقطاع الاتصالات هذا إلى منع ملايين السكان من التواصل مع اقاربهم خارج قطاع غزة المحاصر أو داخله. وسبق لمنظمات دولية، بما فيها الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالات أممية، ان أشارت إلى أنها فقدت الاتصال بأفراد طواقمها في غزة. headtopics.com

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