الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع إندونيسيا لبناء مستشفى لأمراض القلب

وقّعت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الخارجية اتفاقية تعاون مع حكومة جمهورية إندونيسيا ممثلة بوزارة الصحة تتعلّق ببناء «مستشفى الإمارات - إندونيسيا لأمراض القلب» في سولو تكنو بارك بمدينة سوراكارتا (جاوا الوسطى).
ووقع الاتفاقية عن دولة الإمارات أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وعن الحكومة الإندونيسية الدكتور بودي جونادي صادقين، وزير الصحة. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز النهوض بالقطاع الصحي في جمهورية إندونيسيا من خلال بناء مستشفى الإمارات - إندونيسيا لأمراض القلب بسعة 100 سرير بتمويل من حكومة دولة الإمارات.
وصرح الصايغ في هذه المناسبة بأن «توقيع الاتفاقية يأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة بتوطيد العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا وتعزيزها عبر العمل المشترك في مختلف المجالات بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي يأتي في مقدمتها القطاع الصحي وتقديم الرعاية الصحية لسكان المنطقة». headtopics.com
من جانبه، أكد صادقين أن «الدعم الذي تقدمه حكومة الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في بناء مستشفى الإمارات - إندونيسيا لأمراض القلب في سولو محل تقدير وامتنان. يمكن لهذا التعاون أن يسرع تنفيذ الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية، وبشكل خاص علاج أمراض القلب في جميع مدننا، ولذلك أود أن أشكر حكومة الإمارات العربية المتحدة وشعبها على مساهماتهم العظيمة في إندونيسيا نيابة عن الحكومة الإندونيسية والشعب الإندونيسي».
وقال حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى دولة الإمارات: «توقيع اتفاقية التعاون لتسهيل إنشاء المستشفى الإمارات - إندونيسيا لأمراض القلب يعد بمثابة أخبار سعيدة لنا وبالطبع لحكومة مدينة سوراكارتا». وأضاف «نود أن نعرب عن تقديرنا وامتناننا لحكومة دولة الإمارات لمساعدتها في تسهيل إنشاء المستشفى الإمارات - إندونيسيا لأمراض القلب والذي يحقق العديد من الفوائد للشعب الإندونيسي، وخاصة شعب سوراكارتا والمناطق المحيطة بها، حيث سيسهّل الوصول إلى الخدمات الطبية». headtopics.com
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