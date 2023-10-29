المجلس العالمي للتسامح والسلام يوقع مذكرتي تعاون مع برلمانيي الرأس الأخضر وغينيا بيساو

وتأتي الاتفاقيتان لتأطير التعاون بين المجلس وبرلمانيي الرأس الأخضروغينيا بيساو لتعزيز التعاون في مجالات التسامح والسلام على الصعيد البرلماني وتسمية عضو من برلمان الرأس الاخضر وآخر من برلمان غينيا بيساو في البرلمان الدولي للتسامح والسلام والشراكة في تنظيم مبادرات ومؤتمرات داعمة للسلام والتسامح في مختلف المجالات ، والاعتراف بالمجلس العالمي للتسامح والسلام كمرجع لحشد وتوحيد جهود التسامح والسلام الدولية.

وتأتي الاتفاقيتان لتأطير التعاون بين المجلس وبرلمانيي الرأس الأخضروغينيا بيساو لتعزيز التعاون في مجالات التسامح والسلام على الصعيد البرلماني وتسمية عضو من برلمان الرأس الاخضر وآخر من برلمان غينيا بيساو في البرلمان الدولي للتسامح والسلام والشراكة في تنظيم مبادرات ومؤتمرات داعمة للسلام والتسامح في مختلف المجالات ، والاعتراف بالمجلس العالمي للتسامح والسلام كمرجع لحشد وتوحيد جهود التسامح والسلام الدولية.والتقى الجروان خلال فعاليات الدورة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي ( IPU ) في انغولا، بمجموعة من رؤساء البرلمانات الوطنية والاقليمية المشاركين، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك من أجل نشر وتعزيز التسامح والسلام حول العالم.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: wamnews »

«مبادلة للرعاية الصحية دبي»تتعاون مع «تحدي اللياقة»وقعت «مبادلة للرعاية الصحية دبي» إحدى شركات«M42» - اتفاقية تعاون مع «تحدي دبي للياقة» ستصبح بموجبها شريك التحدي لتشجيع أفراد المجتمع في دبي على تعزيز صحتهم عبر ممارسة التمارين البدنية المنتظمة. اقرأ أكثر ⮕

تحت التهديد.. انسحاب بعثة الأمم المتحدة من مالي على عجلأجبرت قرارات المجلس العسكري الحاكم في مالي بعثة الأمم المتحدة على تسريع رحيلها وتخريب المعدات التي تتركها وراءها في البلد الإفريقي الذي يشهد هجمات مسلحة وتوترات مع الانفصاليين... اقرأ أكثر ⮕

«عتبات البهجة» تجمع الفخراني وأبو عميرة بعد 16عاماًبعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في الدراما الكوميدية... اقرأ أكثر ⮕

سلطان: العيش الكريم والعزة الهدف الرئيس لمشروعات الشارقةأكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن العيش اقرأ أكثر ⮕

«جائزة العلم الأخضر العالمية» لـ 13 حديقة بالعينحصلت 13 حديقة من حدائق مدينة العين على جائزة العلم الأخضر العالمية 2023، منها 7 حدائق تشارك لأول مرة في الجائزة اقرأ أكثر ⮕

خطأ تقني يوقع العراق في الامتناع عن التصويت للهدنة في غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕