أمريكا اللاتينية.. مواقف متباينة بشأن الحرب بين «حماس» وإسرائيل

لا يزال الدعم التقليدي للقضية الفلسطينية في دول أمريكا اللاتينية قوياً بشكل عام، خصوصاً مع انخراط البرازيل في محاولة التوصل إلى حلّ سلمي للحرب الدائرة بين إسرائيل و«حماس»، رغم التباينات في المواقف السياسية بين اليمين واليسار.

وقتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول لهجوم «حماس»، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما احتجزت عناصر «حماس» بحسب الجيش الإسرائيلي 224 شخصاً رهائن بينهم أجانب، وأطلقوا سراح أربع نساء منهم إلى الآن.

ومن بين القتلى ما لا يقلّ عن تسعة أرجنتينيين وثلاثة برازيليين وثلاثة بيروفيين وكولومبي واحد، فيما يزيد عدد المفقودين المتحدرين من أمريكا اللاتينية على 30 بينهم 21 أرجنتينياً.البرازيل التي وجدت لنفسها مكانة مهمة على الساحة الدولية مع عودة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى السلطة، وهي الدولة الأنشط في أمريكا اللاتينية في عملية البحث عن حلّ سلمي للحرب بين إسرائيل و«حماس». headtopics.com

وقال الرئيس البرازيلي اليساري هذا الأسبوع إن ما فعلته «حماس» ضد إسرائيل لا يعني أن على إسرائيل قتل ملايين الأبرياء.وفشلت محاولات لولا في تمرير قرار بمجلس الأمن بشأن النزاع.ويعتبر منسق قسم دراسات أمريكا اللاتينية في جامعة برازيليا روبرتو غولار مينيزيس، أن البرازيل تضع نفسها في موقع «الحكم».

وترى الأستاذة في العلاقات الدولية والمستشارة في «معهد البرازيل-إسرائيل» Instituto Brasil Israel كارينا كالاندرين، إن الموقف هذا الذي تتخذه بعض دول أمريكا اللاتينية «تاريخي». وتعترف معظم دول أمريكا اللاتينية بالأراضي الفلسطينية كدولة أو لديها مكاتب دبلوماسية في رام الله بالضفة الغربية.من جهته، نشر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو على شبكات التواصل الاجتماعي رسائل حول النزاع، واعتبرت إسرائيل بعضاً منها «معادية للسامية». headtopics.com

ويقول مدير مرصد الأمن العالمي «ستراتيخوس» في جامعة أنديس في بوغوتا بيكتور ميخاريس لوكالة فرانس برس: «يحاول بيترو إظهار أوراق اعتماده الأيديولوجية التي تعد فيها القضية الفلسطينية مهمة جداً بالنسبة إلى اليسار الدولي»، و«التموضع كقائد سيسدّ الفجوة في قيادة اليسار الراديكالي في المنطقة».

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