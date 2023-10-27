طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً على بعض المناطق مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط امطار، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:34 الثاني عند الساعة 00:56 الجزر الأول عند الساعة 18:46 والجزر الثاني عند الساعة 06:38.

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:28 والمد الثاني عند الساعة21:53 والجزر الأول عند الساعة 15:12 والجزر الثاني عند الساعة 03:31.المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرىرأس الخيمة 31 23 75 30دلـمـا 32 28 70 20

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طقس الغد غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لسقوط أمطارأبوظبي في 26 أكتوبر / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً وتمتد على بعض المناطق الساحلية والداخلية يصاحبها سقوط امطار، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة... اقرأ أكثر ⮕

طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لسقوط أمطارموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

دبي تشهد خسوفاً جزئياً للقمر غداً السبتموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

السبت.. الإمارات تشهد خسوفاً جزئياً للقمرأعلن الحساب الرسمي لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، حدوث خسوف جزئي للقمر السبت... اقرأ أكثر ⮕

أرباح بنك الإمارات دبي الوطني تتضاعف إلى 17.5 مليار درهم خلال 9 أشهرقفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني 92% إلى 17.5 مليار درهم خلال 9 أشهر، اقرأ أكثر ⮕

أرباح «الإمارات دبي الوطني» تقفز 92% إلى 17.5 مليار درهم خلال 9 أشهرقفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني 92% إلى 17.5 مليار درهم خلال 9 أشهر، اقرأ أكثر ⮕