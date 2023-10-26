«حرب غزة» تضع زعيم حزب العمال البريطاني في مأزق

ويحاول السياسي البالغ 61 عاماً جاهداً تخفيف حدة التوتر في صفوف حزبه بعد تصريحات أدلى بها بشأن النزاع الذي اندلع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ورفضه الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وتناقض المشهد بشكل صارخ مع مؤتمر عام 2018 في عهد كوربن عندما لوّح الحاضرون بالأعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعارات مؤيدة للفلسطينيين. وقبل سنوات على ذلك، أشار كوربن إلى أعضاء حماس على أنهم «أصدقاء».وبدأت الانقسامات في صفوف العمال تظهر بعدما أجرى ستارمر مقابلة مؤخراً أشار فيها إلى أن إسرائيل لديها الحق في قطع المياه والطاقة عن غزة. وسعى في غضون أيام لتوضيح أنه كان يقصد أن البلاد لديها الحق في الدفاع عن نفسها. لكن بحلول ذلك الوقت، انتشر المقطع على الإنترنت بشكل واسع.

إلا أن الاستياء ازداد، ودعا نحو 150 مسؤولاً محلياً من حزب العمال ستارمر هذا الأسبوع إلى دعم وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وقال زعيم حزب العمال في إسكتلندا أنس سروار لشبكة «بي بي سي» هذا الأسبوع إنه «لا يوجد مبرر لحرمان المدنيين في غزة من الموارد الأساسية». headtopics.com

لكن ستارمر لم يدعم المبادرة، واختار بدلاً من ذلك تأييد دعوة رئيس الوزراء ريشي سوناك هذا الأسبوع لوقف الحرب للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة.ويشير مراقبون إلى أن زعيم العمال محق في موقفه من «حماس»، بينما يشير أنصاره إلى أنه يتصرّف كرئيس للوزراء.

وأضاف: «هناك نقاط ضعف واضحة سواء في ما يتعلق بالانقسامات في الحزب، وفي نهاية المطاف بأصوات الناخبين. لكنني لا أعتقد أننا نقترب من ذلك الحد. حالياً، يتعامل مع الأمور بشكل جيد». وخلص استطلاع لوكالة «سورفيشن» عام 2021 إلى أن 72% من مسلمي بريطانيا البالغ عددهم نحو أربعة ملايين يشعرون بأن «العمال» يمثلهم بشكل أفضل. headtopics.com

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