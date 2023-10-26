قادة الاتحاد الأوروبي يسعون إلى موقف موحد بشأن الحرب بين إسرائيل و«حماس»

على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بينما يصرّ البعض الآخر على الحاجة إلى تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

من جهته، جدّد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دعمه «لوقف إطلاق النار لأغراض إنسانية... لتوصيل كلّ المساعدات التي يحتاج إليها الفلسطينيون»، مشدّداً على أنّ «المعاناة التي نراها في غزة غير مقبولة». ووصل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه نفذ «عملية محددة الهدف» استخدم فيها دبابات ليل الأربعاء الخميس في شمال قطاع غزة.وقال «إسرائيل دولة ديموقراطية لها مبادئ إنسانية للغاية ترشدها، ولذلك يمكننا التأكد من أنّ الجيش الإسرائيلي سيحترم قواعد القانون الدولي فيما يفعله. ليس لدي شك في ذلك».

وطالبت الحكومة الألمانية الأربعاء بفتح «نوافذ إنسانية» أو «هدنات إنسانية» تسمح بإدخال المساعدات إلى غزة، معتبرةً أن الدعوة إلى وقف إطلاق النار غير مناسبة في هذه المرحلة. غير أنّ هذا الإجماع يصبح أقل ثباتاً أمام المطالبة بوقف عمليات القصف التي تنفّذها إسرائيل على قطاع غزة، وأدّت إلى مقتل أكثر من سبعة آلاف شخص، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.من جهة أخرى، أثارت الحرب بين إسرائيل وحماس مخاوف من احتمال صرف انتباه الدول الغربية عن حرب أوكرانيا بعد 20 شهراً من بدء الحرب. headtopics.com

الثلاثاء، أكّد شولتس أن الدعم المقدّم لأوكرانيا «لن يتأثر إطلاقاً بتوجه اهتمامنا منذ ساعات الصباح الرهيبة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، نحو إسرائيل والشرق الأوسط بأكبر قدر من التعاطف والقلق». ومن بين الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي بهدف طمأنة كييف خطّة قد تصل قيمتها إلى 20 مليار يورو على مدى أربعة أعوام، لإنشاء صندوق دفاع لأوكرانيا في إطار التزامات أمنية غربية أوسع.

وكما هو متوقع، لم يتحدث رئيس الوزراء السلوفاكي الجديد روبرت فيكو، بعدما كان قد أعلن الخميس أمام صحفيين في بروكسل، وقف شحنات الأسلحة من بلاده إلى أوكرانيا.

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