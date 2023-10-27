الاتحاد الأوروبي يطالب بـ«ممرات إنسانية وهدنات» في غزة

دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى «ممرات إنسانية وهدنات» في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس؛ لإدخال مساعدات إلى سكان قطاع غزة المحاصر؛ حيث أكدت الأمم المتحدة أن «لا أحد في أمان».
وقبل اندلاع الحرب، كانت 500 شاحنة تدخل يومياً إلى قطاع غزة الخاضع لحصار بري وبحري وجوي فرضته إسرائيل بعد سيطرة حركة حماس عليه عام 2007، وشددته بعد هجوم حماس غير المسبوق في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
ففي السابع من تشرين الأول/ أكتوبر تسلل مئات من عناصر حركة حماس إلى إسرائيل من قطاع غزة في هجوم غير مسبوق بقوته ونطاقه في تاريخ إسرائيل، وقصفت إسرائيل القطاع منذ التاريخ نفسه بشكل مكثف، وحشدت القوات تحضيراً لهجوم بري. headtopics.com
وفي قطاع غزة، قُتل أكثر من سبعة آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نحو 3000 طفل جرّاء القصف الإسرائيلي، بحسب وزارة الصحة في غزة.وأظهرت صور عبر الأقمار الصناعية نشرت، الخميس، حجم الدمار وأحياء كاملة سويت أرضاً جرّاء القصف.
وحذر الجيش الإسرائيلي منذ 15 أكتوبر سكان شمال قطاع غزة؛ حيث يتركز القصف بصورة خاصة، بإخلاء منازلهم والتوجه جنوباًَ. وفر ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني من منازلهم منذ بدء الحرب بحسب الأمم المتحدة، هرباً من القصف أو بسبب الإنذار الإسرائيلي.وبحسب الأمم المتحدة، عاد نحو ثلاثين ألف نازح إلى شمال القطاع في الأيام الأخيرة. headtopics.com
ونفذ الجيش الإسرائيلي ليل الأربعاء/ الخميس «عملية محددة الهدف» في شمال القطاع، استخدم فيها دبابات، في إطار تحضيره لهجوم بري أعلن عنه مراراً، وأكده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء متوعداً بـ«القضاء على» حماس.