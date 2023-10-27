الطقس غدا صحو إلى غائم جزئيا

الرياح: شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 35 كم / س. الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:34 الثاني عند الساعة 00:56 الجزر الأول عند الساعة 18:46 والجزر الثاني عند الساعة 06:38.بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:28 والمد الثاني عند الساعة21:53 والجزر الأول عند الساعة 15:12 والجزر الثاني عند الساعة 03:31.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرىأبوظبي 33 25 85 35دبي 32 25 85 35الشارقة 33 23 85 35عجمان 32 25 90 45أم القيوين 31 22 85 40رأس الخيمة 31 23 75 30الفجيرة 32 25 80 35العـين 34 24 90 30ليوا 34 24 85 30الرويس 34 25 75 40السلع 35 25 70 40دلـمـا 32 28 70 20طنب الكبرى / الصغرى 31 29 75 50أبو موسى 31 30 70...

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طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياًموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

طقس الغد غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لسقوط أمطارأبوظبي في 26 أكتوبر / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً وتمتد على بعض المناطق الساحلية والداخلية يصاحبها سقوط امطار، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة... اقرأ أكثر ⮕

الطقس المتوقع غداأبوظبي في 25 أكتوبر / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي ويكون طقس الغد غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة تتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد، وانخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنى مدى... اقرأ أكثر ⮕

طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لسقوط أمطارموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

المنطقة العربية تشهد خسوفا جزئيا للقمر مساء غدأبوظبي في 27 أكتوبر / وام / أكد “مركز الفلك الدولي ” أن العالم سيشهد خسوفا جزئيا للقمر مساء غد (السبت) يمكن مشاهدته بشكل كامل من المنطقة العربية وبقارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وأجزاء من غرب أستراليا وأقصى شرق الأمريكيتين. اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «ممرات وهدنات» لإدخال مساعدات إلى غزةدعا قادة دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى «ممرات إنسانية وهدنات» تتيح إدخال المساعدات إلى قطاع غزة في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» اقرأ أكثر ⮕