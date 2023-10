Tras otra decepcionante temporada, Angels despiden al mánager Phil Nevin

Los Angelinos anunciaron el lunes que declinaron la opción de contrato de Nevin para el 2024. Los Ángeles busca a su cuarto mánager en seis años desde la partida de Mike Scioscia, quien estuvo al frente por 19 años.Como un destacado infielder que se sigue manejando como un pelotero, Nevin parecía ser querido por los jugadores.

Como un destacado infielder que se sigue manejando como un pelotero, Nevin parecía ser querido por los jugadores. Pero los Angelinos no ganaron y terminaron 40-60 el resto de la campaña 2022 y 73-89 esta temporada y el equipo sumó su octava campaña perdedora consecutiva.

Nevin es el tercer mánager despedido los últimos cuatro días, después de Gabe Kepler de San Francisco y Buck Showalter de los Mets.

Los Angelinos anunciaron el lunes que declinaron la opción de contrato de Nevin para el 2024. Los Ángeles busca a su cuarto mánager en seis años desde la partida de Mike Scioscia, quien estuvo al frente por 19 años.

Nevin terminó con marca de 119-149 en su primer trabajo como mánager y se perdieron la postemporada en ambas campañas. Ascendió al puesto en junio 2022 cuando despidieron a Joe Maddon en medio de una racha de 14 derrotas.Nevin, quien llegó al equipo en noviembre del 2021 como parte del personal de Maddon como entrenador de tercera base, se convirtió en el primer nativo de Orange County en estar al frente de los Angelinos.

“Sé que no salió como queríamos, pero estoy orgulloso de como se mantuvieron juntos”, indicó Nevin el domingo. “No fue divertido. No es divertido terminar como lo hicimos, pero tenemos un gran grupo ahí. Hay muchas cosas buenas en el horizonte con los peloteros jóvenes y los chicos que regresan. Un buen futuro”.

A pesar de la presencia de Shohei Ohtani, MVP de la Liga Americana, y Mik Trout, cuando estaba saludable. Nevin tuvo varios obstáculos al frente del equipo. Los Angelinos se vieron obligados a utilizar un récord de franquicia de 66 jugadores debido a lesiones en cada una de sus dos temporadas al frente.

Los Ángeles prometía y llegaron al límite de canjes con marca de 65-61 y que llevó a que el dueño Arte Moreno comenzará a gastar. El equipo se desplomó y perdió siete duelos seguidos antes de terminar 17 juegos por detrás del líder del Oeste de la Americana.

El gerente general Perry Minasian seguirá por cuarta campaña a pesar de que los Angelinos tiene ocho temporadas seguidas perdedoras y nueve sin avanzar a los playoffs. Minasian hablará el martes con la prensa.

