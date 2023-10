Angel City cae ante el Orlando Pride e hipoteca sus esperanzas de playoffs

El Orlando Pride se impuso el lunes por la noche al Angel City por 1-0 en el BMO Field, para dejar al equipo angelino en zona vulnerable y alejado de los playoffs, con solamente dos partidos restantes en la temporada regular. El único gol del partido fue anotado a los 22 minutos del partido por la delantera del Pride, Adriana.

En la segunda parte, el Angel City hizo varias sustituciones pero el equipo local nunca encontró el gol del empate. La mexicana Scarlett Camberos comenzó en la banca para el Angel City FC e ingresó al minuto 66 por Alyssa Thompson, quien fue titular.Con dos partidos por disputar en la campaña regular, el Angel City quedó en el noveno puesto, a tres puntos del OL Reign, el equipo en el último puesto de playoff, mientras que el Pride, se quedó empatado en puntos con el OL Reign en la última plaza de playoffs.

Angel City ahora visita el domingo, 8 de octubre, al Houston Dash (4 p.m.), y cierra la temporada el domingo, 15, ante el Thorns de Portland en Los Ángeles (2 p.m.). Una derrota en Houston para el Angel City, combinado con un empate del OL Reign o el Pride lo dejaría eliminado de la temporada sin necesidad de esperar el último encuentro.

Read more:

latimes »

Angel City's 11-match unbeaten streak ends in loss to OrlandoAdriana scores in the 22nd minute for the Orlando Pride in a 1-0 victory over Angel City at BMO Stadium.

Man accused of breaking into City Hall in Atlantic City, staying there overnightSome council members in Atlantic City are calling for more security after a man was arrested for breaking into City Hall on Sunday.

Atlantic City squatter arrested for spending night in City Hall, cops sayThe man left behind beverage bottles, food wrappers, clothing and other personal belongings strewn across the floor, police said.

Man arrested after breaking into City Hall in Atlantic City, sleeping there overnightAn office in Atlantic City's City Hall was damaged and a man was arrested after breaking into the building and staying overnight.

Terry Crews recalls money woes after leaving NFL: ‘My pride left me feeling devastated’“After retiring from the NFL, I struggled to get to the next level where I wanted to be,” Crews, 55, revealed Saturday.

Understanding and Celebrating Pride FlagsPride flags continue evolving to reflect the diversity of LGBTQ+ people.

El Orlando Pride se impuso el lunes por la noche al Angel City por 1-0 en el BMO Field, para dejar al equipo angelino en zona vulnerable y alejado de los playoffs, con solamente dos partidos restantes en la temporada regular. El único gol del partido fue anotado a los 22 minutos del partido por la delantera del Pride, Adriana.

En la segunda parte, el Angel City hizo varias sustituciones pero el equipo local nunca encontró el gol del empate.

La mexicana Scarlett Camberos comenzó en la banca para el Angel City FC e ingresó al minuto 66 por Alyssa Thompson, quien fue titular.Con dos partidos por disputar en la campaña regular, el Angel City quedó en el noveno puesto, a tres puntos del OL Reign, el equipo en el último puesto de playoff, mientras que el Pride, se quedó empatado en puntos con el OL Reign en la última plaza de playoffs.

Angel City ahora visita el domingo, 8 de octubre, al Houston Dash (4 p.m.), y cierra la temporada el domingo, 15, ante el Thorns de Portland en Los Ángeles (2 p.m.). Una derrota en Houston para el Angel City, combinado con un empate del OL Reign o el Pride lo dejaría eliminado de la temporada sin necesidad de esperar el último encuentro.La titularidad de Marta representó su partido número 100 en todas las competiciones. Se convirtió en la primera jugadora de la historia del Pride en alcanzar esa cifra.MLSSoccer.com

, Azteca América, La Opinión y MLS. Ayudó en el lanzamiento de HOY en 2004 y en 2011 volvió a HOY, ahora LA Times en Español.