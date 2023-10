Defensiva de Seattle lidera victoria de Seahawks ante Giants

El cornerback novato Devon Witherspoon anotó con un regreso de intercepción de 97 yardas casi al final del tercer periodo y los Seahawks de Seattle empataron el récord del equipo con 11 capturas en la victoria por 24-3 el lunes ante los Giants de Nueva York, que continuaron batallando con su inepta ofensiva.

antes del medio tiempo. Los Seahawks (3-1) ganaron su tercer duelo consecutivo. Una intercepción en el cuarto periodo de Quandre Diggs dejó a Seattle en posición para el gol de campo de Jason Myers y los Seahawks mejoraron a 6-0 en el Estadio MetLife, incluyendo el único título de Super Bowl de la franquicia.Bobby Wagner, Jordyn Brooks, Witherspoon y Uchenna Nwosu tuvieron dos capturas cada uno. Wagner sumó además 17 tacleadas.

Graham Gano pateó un gol de campo de 55 yardas por los Giants (1-3), que sólo han tenido una buena mitad en cuatro juegos en la campaña y están lejos del equipo que el año pasado alcanzó la postemporada por primera vez dede el 2016.

Read more:

latimes »

Seattle Seahawks vs New York Giants Line MovementNFL line and odds movement for Seattle Seahawks vs New York Giants on Oct 02, 2023.

Seattle Seahawks vs New York Giants - October 03, 2023View the Seattle Seahawks vs New York Giants game played on October 03, 2023. Box score, stats, odds, highlights, play-by-play, social & more

- New York Giants vs. Seattle Seahawks: How to Watch, Odds, and MoreHere’s what you need to know about New York Giants’ Week 4 Monday night matchup against the Seattle Seahawks.

New York Giants vs Seattle Seahawks: How to watch Monday Night Football (10/2/23)Little has gone right for the New York Giants, who face the Seattle Seahawks tonight. See how you can watch Monday Night Football for free if you don't have cable.

Rookie Devon Witherspoon scores on 97-yard pick six as Seahawks D leads Seattle over GiantsRookie cornerback Devon Witherson scored on a 97-yard interception return late in the third quarter and the Seattle Seahawks tied a team record with 11 sacks in a 24-3 victory over the struggling and offensively inept New York Giants.

Rookie Devon Witherspoon scores on 97-yard pick six as Seahawks D leads Seattle over GiantsRookie cornerback Devon Witherspoon scored on a 97-yard interception return late in the third quarter and the Seattle Seahawks tied a team record.

El cornerback novato Devon Witherspoon anotó con un regreso de intercepción de 97 yardas casi al final del tercer periodo y los Seahawks de Seattle empataron el récord del equipo con 11 capturas en la victoria por 24-3 el lunes ante los Giants de Nueva York, que continuaron batallando con su inepta ofensiva.

antes del medio tiempo. Los Seahawks (3-1) ganaron su tercer duelo consecutivo.

Una intercepción en el cuarto periodo de Quandre Diggs dejó a Seattle en posición para el gol de campo de Jason Myers y los Seahawks mejoraron a 6-0 en el Estadio MetLife, incluyendo el único título de Super Bowl de la franquicia.Bobby Wagner, Jordyn Brooks, Witherspoon y Uchenna Nwosu tuvieron dos capturas cada uno. Wagner sumó además 17 tacleadas.

Graham Gano pateó un gol de campo de 55 yardas por los Giants (1-3), que sólo han tenido una buena mitad en cuatro juegos en la campaña y están lejos del equipo que el año pasado alcanzó la postemporada por primera vez dede el 2016.

La ofensiva de Nueva York ha tenido problemas en los dos últimos juegos debido a que el corredor estelar Saquon Barkley está fuera por un esguince de tobillo y el tacle Andrew Thomas estará fuera tres duelos por una lesión en el tendón de la Corva.

Smith completó 13 de 20 pases para 110 yardas. Un golpeado Jones completó 27 de 34 para 203 yardas. Además corrió 10 veces para 66 yardas.Comentario: Canelo demuestra diferencia de peso y nivel en noche inspirada ante Charlo

Al desmantelar a Jermell Charlo durante toda la contienda, se vio no solamente mucha diferencia en la potencia de los puños de Canelo, sino también en talento y experiencia.

Tras otra decepcionante temporada, Angels despiden al mánager Phil Nevin

Una mujer de Chicago de 104 años espera batir récord de paracaidista más mayor del mundo