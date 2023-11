'حزب الله' يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية جنوب لبنان

وأضاف أن المسيرة كانت تحلق في أجواء قريتي المالكية وهونين قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية قبل أن يسقطها. وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تبادلا متقطعا لإطلاق النيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وفي 7 أكتوبر، أطلقت حركة"حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية"طوفان الأقصى"، ردا على"اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

