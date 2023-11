فرنسا 'قلقة' إزاء عدد القتلى 'الكبير' بمخيم جباليا

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، عبرت فيه عن شعورها بالحزن جراء سقوط ضحايا في القصف. والثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة أن قصفا إسرائيليا أوقع"400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا".

وذكر البيان أن الحكومة الفرنسية تشعر بالقلق إزاء"الخسائر الكبيرة في الأرواح بين المدنيين الفلسطينيين" خلال الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا. وشدد على ضرورة حماية المدنيين بموجب القانون الدولي، مجددا دعوة فرنسا إلى إعلان وقف إطلاق نار إنساني"من أجل دخول قدر كافٍ من المساعدات إلى غزة بشكل دائم وآمن".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على الأحياء السكنية في القطاع أحدثت دمارا هائلا، قتل خلالها أكثر من 8796 فلسطينيا، بينهم 3648 طفلا، وأصاب 22219، وفي الأيام الخمس الأخيرة بدأ الجيش ينفذ توغلات برية بعدة مناطق في القطاع.

