حزب الله يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية... وتل أبيب تنفي

وبينما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «النصر» رغم «الخسائر المؤلمة»، توعّد رئيس حركة «حماس» إسماعيل هنية، الجيش الإسرائيلي بالهزيمة الصادمة و«الموت الزؤام»، مقدماً خريطة طريق تقوم على وقف إطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل وبدء مسار سياسي يقود لدولة فلسطينية.

من جهة أخرى، يسافر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، إلى إسرائيل والمنطقة، في زيارة هي الثانية له منذ بدء الحرب، على أن تشمل زيارته أيضاً الأردن، في ظل تقارير عن إرسال وحدات أميركية خاصة للمساهمة في عمليات محتملة لإنقاذ الرهائن، وعن جهود لإيجاد بدائل لحكم «حماس» في غزة.

ونفى سعيد أن يكون الأمر متعلقاً بحادثة «فرار من السجن»، بل بعملية «تهريب» دبرتها عصابات لم يكشف عن هويتها. لكنه أورد أنها لا تتورع أن ترتبط مع جهات تتآمر على البلاد، وتحاول النيل من وحدتها الوطنية، ولا تتورع أن تتعاون مع جهات «استعمارية صهيونية عالمية».

https://aawsat.

نفذت إسرائيل مذبحة في شمال قطاع غزة، حيث أبادت حياً كاملاً وسط مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين وحولته لجثث وأنقاض، مساء أمس. وأضافت المفوضية على منصة «إكس»: «في ضوء العدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار الذي أعقب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جدية من أن هذه هجمات غير متناسبة ويمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم الحرب».– Given the high number of civilian casualties & the scale of destruction following Israeli airstrikes on Jabalia refugee camp, we have serious concerns that these are disproportionate attacks that could amount to war crimes.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AAWSAT_NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: حزب الله يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية فوق الحدود اللبنانيةأعلن حزب الله اللبناني اليوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو أثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع إسرائيل.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: 'حزب الله' يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية مسلحة بصاروخ أرضأعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية مسلحة بواسطة صاروخ أرض جو جنوبي لبنان.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: «حزب الله» يعلن استهدف قوة إسرائيلية بالصواريخأفاد بيان لـ«حزب الله»، اليوم (الثلاثاء)، بأن مقاتليه استهدفوا قوة إسرائيلية بالصواريخ قرب موقع عسكري جنوب لبنان.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الجيش الإسرائيلي يستمر بقصف بلدات جنوبي لبنان و'حزب الله' يعلن استهداف مواقع إسرائيليةأعلن 'حزب الله' اللبناني اليوم الثلاثاء استهداف مواقع وقوات إسرائيلية في جنوب لبنان، فيما قصف الجيش الإسرائيلي بلدات عدة على الحدود.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: 'حزب الله' يعلن قصف قوة إسرائيلية بالصواريخأعلن 'حزب الله' اللبناني استهداف عناصره كمينا نصبته قوة إسرائيلية على تلة الخزان في ‏محيط موقع العاصي بالصواريخ الموجهة، ‏وسقوط جميع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: 'حزب الله' ينشر فيديو لاستهداف دبابة 'ميركافا' إسرائيليةنشر 'حزب الله' اللبناني، الثلاثاء، فيديو قال إنه لاستهداف دبابة 'ميركافا' إسرائيلية بالصواريخ الموجهة في موقع البياض.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕