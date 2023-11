'حزب الله' يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية مسلحة بصاروخ أرض

-عند الساعة 15:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 01 نوفمبر 2023 استهدف ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية مقر قيادة كتيبة زرعيت المستحدثه وتجمع آلياته وقواته ‏في خلة وردة بالقذائف المدفعية والصواريخ المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن واشنطن تدرس بدائل محتملة لمستقبل قطاع غزة إذا تم"عزل" حركة حماس، فيما عرضت"بلومبرغ" 3 خيارات في هذا الإطار.أفادت وسائل إعلام عبرية أن انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر نتيجة اعتراض صواريخ يرجح أنها قادمة من اليمن.ذكرت صحيفة"نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول في البنتاغون أن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل لمساعدتها في البحث عن أماكن الرهائن لدى"حماس" في قطاع غزة.

نشرت كتائب"القسام" مساء اليوم الثلاثاء"مشاهد حية من توجيه طوربيدات"العاصف" تجاه عدد من الأهداف البحرية المعادية خلال معركة طوفان الأقصى".أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، وجود اختلاف كبير بين الوضع في أوكرانيا بعد نحو عامين من الصراع مقارنة بالوضع في قطاع غزة في ثالث أسابيع الحرب فقط.تحدث اللواء حاتم صابر الخبير المصري فى مكافحة الإرهاب، عن زيارة رئيس الوزراء المصري وعدد من المسؤولين المصريين لمقر الكتيبة 101 في سيناء.

شكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف شركة الجعة الدنماركية"كارلسبيرغ" على"تمويلها" إنتاج الأسلحة الروسية بعد إخضاع أصولها لإدارة روسية، ردا على العقوبات الغربية.قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية تحقق إنجازات كبيرة خلال العملية البرية، مضيفا"لكننا ندفع ثمنا باهظا أيضا".

الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة اخترقت أجواء إيلاتصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة وصاروخ أطلقا من منطقة البحر الأحمراعترض الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طائرة مسيرة تسللت إلى مستوطنة إيلات، وصاروخ أرض-أرض أطلق من منطقة البحر الأحمر، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.

«حزب الله» يعلن استهدف قوة إسرائيلية بالصواريخأفاد بيان لـ«حزب الله»، اليوم (الثلاثاء)، بأن مقاتليه استهدفوا قوة إسرائيلية بالصواريخ قرب موقع عسكري جنوب لبنان.

'حزب الله' يعلن قصف قوة إسرائيلية بالصواريخأعلن 'حزب الله' اللبناني استهداف عناصره كمينا نصبته قوة إسرائيلية على تلة الخزان في ‏محيط موقع العاصي بالصواريخ الموجهة، ‏وسقوط جميع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح.

الجيش الإسرائيلي يستمر بقصف بلدات جنوبي لبنان و'حزب الله' يعلن استهداف مواقع إسرائيليةأعلن 'حزب الله' اللبناني اليوم الثلاثاء استهداف مواقع وقوات إسرائيلية في جنوب لبنان، فيما قصف الجيش الإسرائيلي بلدات عدة على الحدود.

إعلام إسرائيلي: طائرة مسيرة من اليمن تتسلل إلى جنوبي إسرائيلاخترقت طائرة مسيرة أتت من ناحية البحر الأحمر، إسرائيل، وتسللت إلى مستوطنة إيلات، قبل أن يتم اعتراضها،. وفق ما قالت وسائل إعلام إسرائيلية.

