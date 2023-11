الجيش الإسرائيلي ينفي إسقاط حزب الله طائرة مسيرة على الحدود مع لبنان

وأضافت الكابتن إيلا على منصة إكس أن القوات أغارت اليوم على ما وصفتها بخلايا"خططت لإطلاق قذائف مضادة للدروع من الأراضي اللبنانية نحو إسرائيل من منطقة قرية ميس الجبل"، مشيرة إلى القضاء على"خلية" مسلحة أخرى في نفس المنطقة.وفي وقت سابق، أعلن حزب الله في بيانات منفصلة استهداف مواقع حدب البستان وبياض بليدا ومقر قيادة كتيبة زرعيت وقوات إسرائيلية ‏في خلة وردة، بالقذائف المدفعية والصواريخ.

أتى ذلك بينما يتخوف العديد من الدول الغربية والمحللين على السواء، من احتمال توسع الحرب المشتعلة في غزة إلى صراع إقليمي أوسع، يتدخل فيه حزب الله بكل ثقله، بينما تتحرك مجموعات أخرى موالية لإيران في سوريا وعند هضبة الجولان، فضلا عن العراق وحتى اليمن.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALHADATH »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTARABIC: الجيش الإسرائيلي يستمر بقصف بلدات جنوبي لبنان و'حزب الله' يعلن استهداف مواقع إسرائيليةأعلن 'حزب الله' اللبناني اليوم الثلاثاء استهداف مواقع وقوات إسرائيلية في جنوب لبنان، فيما قصف الجيش الإسرائيلي بلدات عدة على الحدود.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: 'حزب الله' يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية مسلحة بصاروخ أرضأعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية مسلحة بواسطة صاروخ أرض جو جنوبي لبنان.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: حزب الله يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية فوق الحدود اللبنانيةأعلن حزب الله اللبناني اليوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو أثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع إسرائيل.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: حزب الله يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية... وتل أبيب تنفيأعلن حزب الله اللبناني اليوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو أثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع إسرائيل.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: التوتر يخيم على الجنوب.. إسرائيل تستهدف بلدات لبنانية بـ«قذائف فوسفورية»منذ اندلاع الحرب في غزة، لا يزال التوتر يخيم على الوضع في جنوب لبنان بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله»

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: فيديو يوثق اعتراض إسرائيل لصاروخ أطلق من لبنانأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، اعتراض صاروخ أطلق من لبنان باتجاه طائرة إسرائيلية.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕