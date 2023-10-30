'القسام' تنشر فيديو لثلاث أسيرات إسرائيليات.. وجهن رسالة إلى نتنياهو (شاهد)

وقالت إحدى الأسيرات:"نتنياهو، نعلم أنه بالأمس كان من المفترض أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وكان من المفترض أن تطلقوا سراحنا جميعا، وبدلا من ذلك نتحمل المسؤولية عن فشلكم".الهلال الأحمر المصري: أكثر من 500 شاحنة تحمل مساعدات إلى غزة ونطالب بفتح معبر رفح بصورة دائمةكتائب القسام تطلق صواريخ باتجاه القدس المحتلة ومستوطنات في بيت لحم

وقالت إحدى الأسيرات:"نتنياهو، نعلم أنه بالأمس كان من المفترض أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وكان من المفترض أن تطلقوا سراحنا جميعا، وبدلا من ذلك نتحمل المسؤولية عن فشلكم".الهلال الأحمر المصري: أكثر من 500 شاحنة تحمل مساعدات إلى غزة ونطالب بفتح معبر رفح بصورة دائمةكتائب القسام تطلق صواريخ باتجاه القدس المحتلة ومستوطنات في بيت لحم

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: Arabi21News »

'القسام' تنشر رسالة مسجلة بالصوت والصورة من أسيرات إسرائيليات لنتنياهو وحكومتهنشرت كتائب 'القسام' مقطع فيديو يحتوي على رسالة وجهها عدد من الأسرى الإسرائيليين لديها للحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها رئيس الوزراء بنامين نتنياهو. اقرأ أكثر ⮕

'القسام' تنشر فيديو لعدد من الأسرى الإسرائيليين لديها يتضمن رسالة للحكومة الإسرائيلية ونتنياهونشرت كتائب 'القسام' مقطع فيديو يحتوي على رسالة وجهها عدد من الأسرى الإسرائيليين لنتنياهو وحكومته. اقرأ أكثر ⮕

كتائب القسام تنشر فيديو لإصابة مدرعة إسرائيلية بصاروخ كورنيت شرق الشجاعية في شرقي غزة (فيديو)نشرت كتائب 'القسام' مساء اليوم السبت فيديو يظهر إصابة مدرعة إسرائيلية بصاروخ كورنيت شرق الشجاعية في شرقي غزة. اقرأ أكثر ⮕

رئيس «الشاباك» يمنع عناصره من التعليق والتفاعل مع انتقادات نتنياهووجّه رئيس جهاز «الشاباك» رونان بار رسالة اليوم الاثنين إلى جميع عناصر الجهاز يدعوهم فيها إلى عدم التفاعل أو التعليق على تصريحات نتنياهو حول الأجهزة الأمنية. اقرأ أكثر ⮕

نتنياهو يستشهد بنص توراتي يدعو إلى قتل نساء وأطفال 'الأعداء' (فيديو)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

'القسام' توثق تدمير مدرعة 'النمر' الإسرائيلية شرق الشجاعية (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕