'القسام' تنشر رسالة مسجلة بالصوت والصورة من أسيرات إسرائيليات لنتنياهو وحكومته

نشرت كتائب"القسام" مقطع فيديو يحتوي على رسالة وجهها عدد من الأسرى الإسرائيليين لديها للحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها رئيس الوزراء بنامين نتنياهو.أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في منطقة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.تداولت صفحات إخبارية اليوم الاثنين مقطع فيديو يظهر وصول الدبابات الإسرائيلية إلى شارع صلاح الدين في غزة.

أعلن الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأحد أن"الأمين العام للحزب حسن نصر الله سيتحدث بحفل تكريم للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس يوم الجمعة 3 نوفمبر".تكرر ذكر حاجز"إيرز" الحدودي الإسرائيلي مع غزة في وسائل الإعلام عدة مرات منذ هجوم 7 أكتوبر أو ما يعرف بـ"طوفان الأقصى"، وتصدر مجددا العناوين في 29 أكتوبر.

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من جنوده الليلة الماضية، نتيجة الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.استهدفت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي محيط مستشفى القدس بحي تل الهوى وسط غزة، بأكثر من 25 غارة و"أحزمة نارية" عنيفة وضخمة، ولا تزال تطلق قنابل مضيئة نحوه.أفاد مصدر عسكري سوري باعتداء جديد شنته القوات الجوية الإسرائيلية ليلا من اتجاه الجولان المحتل، حيث استهدفت موقعين للجيش السوري في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية. headtopics.com

قال مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، مصطفى الحياري، إن المملكة طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بمنظومة لمقاومة الطائرات المسيرة، كما طلبت صواريخ باتريوت.الدفاع الروسية تعلن إسقاط 8 صواريخ Storm Shadow مجنحة هاجمت القرم

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لاستعدادات الجيش الإسرائيلي للهجوم البري الواسع المرتقب على قطاع غزة.أعلنت هيئة الطيران الروسية إغلاق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين قاموا بالتسلل إلى ساحة المطار، وتم على إثر ذلك اتخاذ هذا القرار بصورة مؤقتة أمام رحلات الوصول والمغادرة.أفادت شبكة"سي إن إن" نقلا عن مصادر أمريكية بأن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط. headtopics.com

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'القسام' تنشر فيديو لعدد من الأسرى الإسرائيليين لديها يتضمن رسالة للحكومة الإسرائيلية ونتنياهونشرت كتائب 'القسام' مقطع فيديو يحتوي على رسالة وجهها عدد من الأسرى الإسرائيليين لنتنياهو وحكومته. اقرأ أكثر ⮕

300 خبير إسرائيلي: الاقتصاد يمر بوقت صعب يستوجب إجراءات فوريةقالوا في رسالة لنتنياهو وسموتريتش: 'أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة الاقتصادية'.. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

كتائب القسام تنشر فيديو لإصابة مدرعة إسرائيلية بصاروخ كورنيت شرق الشجاعية في شرقي غزة (فيديو)نشرت كتائب 'القسام' مساء اليوم السبت فيديو يظهر إصابة مدرعة إسرائيلية بصاروخ كورنيت شرق الشجاعية في شرقي غزة. اقرأ أكثر ⮕

لقطات لدمار في إسرائيل في ساعات المساء جراء رشقات صاروخية من غزة (فيديو +صور)أظهرت لقطات وصور حجم دمار كبير في عدد من المناطق الغسرائيلية بينها تل أبيب وضواحيها جراء قصف متتالي نفذته كتائب القسام وسرايا القدس في ساعات المساء. اقرأ أكثر ⮕

فصائل فلسطينية تعلن استهداف آليات إسرائيلية شمال غرب قطاع غزةأعلنت كتائب 'القسام' و'سرايا القدس' استهداف آليات عسكرية إسرائيلية شمال غرب قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

فصائل فلسطينية تعلن استهداف حشود عسكرية إسرائيلية شمال غرب قطاع غزةأعلنت كتائب 'القسام' و'سرايا القدس' استهداف حشود عسكرية إسرائيلية شمال غربي قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕