'القسام' تنشر فيديو لعدد من الأسرى الإسرائيليين لديها يتضمن رسالة للحكومة الإسرائيلية ونتنياهو

أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في منطقة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، استدعاء سفير روسيا الاتحادية لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف إلى مبنى وزارة الخارجية بشأن زيارة وفد حركة"حماس" لموسكو.

تراجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم عن تصريحه بأن شركة"ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة.قال عضو المكتب السياسي في"حماس" موسى أبو مرزوق، إن"أعضاء في السلطة الفلسطينية ودولا عربية طالبوا سرا بالقضاء على الحركة"، مستغربا من الموقف"المخزي لإخواننا في السلطة برام الله".

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.تكرر ذكر حاجز"إيرز" الحدودي الإسرائيلي مع غزة في وسائل الإعلام عدة مرات منذ هجوم 7 أكتوبر أو ما يعرف بـ"طوفان الأقصى"، وتصدر مجددا العناوين في 29 أكتوبر.دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى تبنّي منطق جديد في المجتمع لمواجهة الأزمات كتلك التي يشهدها الشرق الأوسط، وحذر من خطر الحرب في أوروبا. headtopics.com

نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صورة جديدة يسخر فيها من غطرسة بلاده وفوقيتها في التعامل مع دول العالم أجمع.مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.تقدم عضو مجلس النواب في مصر النائب ضياء الدين داوود ببيان عاجل للحكومة، بشأن الإعلان عن زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي في ظل خطة تخفيف الأحمال.

قال مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، مصطفى الحياري، إن المملكة طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بمنظومة لمقاومة الطائرات المسيرة، كما طلبت صواريخ باتريوت.أكد مستشار البنتاغون الأمريكي السابق دوغلاس ماكغريغور، أن سياسة الولايات المتحدة المتمثلة برفع حدة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط قد تؤدي إلى تدمير إسرائيل.بالصور.. headtopics.com

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«كتائب القسام» تعلن تنفيذ عملية إنزال خلف الخطوط الإسرائيلية وقتل جنودأعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، الأحد، تنفيذ «عملية إنزال خلف الخطوط الإسرائيلية»، غرب معبر «إيرز»، والإجهاز على عدد من الجنود الإسرائيليين. اقرأ أكثر ⮕

'حماس' تعلن استعدادها لإطلاق جميع الأسرى المدنيين فور تهيئة الظروف المناسبةأعلنت حركة 'حماس' اليوم السبت استعدادها لإطلاق سراح جميع الإسرائيليين المدنيين الأسرى لديها، باستثناء العسكريين الذين يتطلب الإفراج عنهم مفاوضات خاصة. اقرأ أكثر ⮕

'كتائب القسام': زمن انكسار الصهيونية قد بدأمتحدث الكتائب أبو عبيدة قال في خطاب متلفز إنهم مستعدون لإنهاء ملف الأسرى الإسرائيليين مقابل تبييض كافة سجون إسرائيل من الأسرى الفلسطينيين - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

'القسام' تعلن استهداف دبابتين إسرائيليتن شمال غرب قطاع غزة واندلاع النار فيهماأعلنت كتائب 'القسام' استهداف دبابتين تابعتين للقوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب قطاع غزة واندلاع النار فيهما. اقرأ أكثر ⮕

'القسام' تعلن استهداف دبابتين إسرائيليتن شمال غرب قطاع غزة واندلاع النار فيهماأعلنت كتائب 'القسام' استهداف دبابتين تابعتين للقوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب قطاع غزة واندلاع النار فيهما. اقرأ أكثر ⮕

بعد تصريحات أردوغان.. إسرائيل تستدعي دبلوماسيها من تركيا لـ'إعادة تقييم العلاقات' بين البلديناستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية جميع الموظفين الدبلوماسيين الإسرائيليين من تركيا بعد الانتقادات التركية للعمليات العسكرية الإسرائيلية الحالية في غزة. اقرأ أكثر ⮕