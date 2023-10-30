بابا الفاتيكان يدعو لوقت الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى الاسرائيليين

فرنسيس إلى وقف لإطلاق النار في بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية كما وجدد دعوته لإطلاق سراح الأسرى الذين احتجزتهم المقاومة الفلسطينية في

وأضاف خلال القداس الأسبوعي في ساحة القديس بطرس “الوضع الخطير في فلسطين وإسرائيل ، في غزة على وجه الخصوص، يجب أن يكون هناك مجال لضمان المساعدات الإنسانية، وربما يُطلق سراح الرهائن فوراً”.وتأتي تصريحات فرنسيس بالوقت الذي تستمر به فوات الاحتلال في شن عدوانها على قطاع غزة والتي خلّفت ما يزيد عن 8 آلاف شهيداً جلهم من الأطفال والنساء والمسنين .

وكانت المقاومة الفلسطينية قد قالت أنها مستعدة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لديها مقابل إطلاق الاحتلال لكافة الأسرى الفلسطينيين أو ما عبّرت عنه المقاومة بـ"تبييض السجون"الهلال الأحمر المصري: أكثر من 500 شاحنة تحمل مساعدات إلى غزة ونطالب بفتح معبر رفح بصورة دائمةكتائب القسام تطلق صواريخ باتجاه القدس المحتلة ومستوطنات في بيت لحم headtopics.com

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