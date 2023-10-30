رئيس «الشاباك» يمنع عناصره من التعليق والتفاعل مع انتقادات نتنياهو

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كان نتنياهو قد نشر أمس تغريدة قال فيها: «خلافاً للادعاءات الكاذبة، لم يتم تحذير رئيس الوزراء نتنياهو تحت أي ظرف من الظروف وفي أي مرحلة من نوايا الحرب من جانب (حماس)». شدد الرئيس الأميركي على ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى غزة خلال اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاثنين. كما رحب بالإفراج عن رهينتين إضافيتين من غزة.https://aawsat.

وجاء، في بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية، أن «إسرائيل تتوقع من السلطات القانونية الروسية أن تضمن سلامة جميع الرعايا الإسرائيليين واليهود أينما كانوا، وأن تتخذ إجراءات صارمة ضد مثيري الشغب وضد التحريض الجامح الموجّه ضد اليهود والإسرائيليين». headtopics.com

وأفادت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، في وقت سابق اليوم، بأن مطار محج قلعةالذي اقتحمه محتجّون سيُعاد فتحه، مساء غد الثلاثاء. ونقلت الوكالة عن «هيئة النقل الجوي الاتحادية» أن مطار محج قلعة سيُفتح بعد أن تنفذ وكالات إنفاذ القانون «تحقيقاً كاملاً في المبنى والمطار والمنطقة المحيطة». ووفقاً للوكالة، فإن الموعد المحدد لفتح المطار، الواقع في جمهورية داغستان، كان هو السادس من نوفمبر (تشرين الثاني).

وأظهرت مقاطع الفيديو، المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، أشخاصاً يهتفون «الله أكبر». وجرى إغلاق المطار مؤقتاً، وتحويل الرحلات القادمة إلى مطارات أخرى. ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن جندياً من جنود الاحتياط قتل وأصيب آخران في انقلاب دبابة شمال إسرائيل، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي». headtopics.com

https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4636641-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%B5%D9%81-%C2%AB%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-600%C2%BB-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9آخر تحديث: 09:39-30 أكتوبر 2023 م ـ 15 ربيع الثاني 1445 هـتصاعد الدخان جرَّاء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ.ف.

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