وائل الدحدوح لـ'عربي21': سلاحي الصورة والكلمة.. وتعمد الاحتلال قتل أسرتي غير مستبعد

لـ"عربي21"، حول ما دفعه للعودة السريعة للشاشة عقب استشهاد زوجته وبنه وابنته واستشهاد وإصابة عدداً آخراً من أفراد أسرته نتيجة قصف جيش الاحتلال للمنزل الذي نزحوا إليه.

وقال الدحدوح لـ"عربي21،"صحيح أن الحدث جلل والمُصاب عظيم والجرح نازف والوجع ليس بالبسيط، ولكن بالتأكيد اللحظة في نهاية المطاف هي لحظة تاريخية واستثنائية ولا يمكن لأي إنسان أن يتقاعس خلالها مهما كان السبب ومهما كانت المعاناة والوجع، لذلك أردنا أن نعض على الجرح وأن نترك هذا الجرح النازف ونتعالى على الوجع وأن نكون على رأس عملنا في لحظة وفاء لزوجتي وابني وابنتي وحفيدي وأقاربي وكل الشهداء".

وأكد أن"هذه لحظة تاريخية ونحن لدينا التزام أخلاقي كبير من خلال الانحياز لهذا الشعب ولهذه القضية ولهذه المنطقة الجغرافية غزة وفلسطين، كذلك لدينا التزام أخلاقي كبير تجاه هذه المهنة -مهنة المتاعب- وهذه الرسالة الانسانية النبيلة التي لا يمكن أن نتخلى عنها، ولذلك عدنا سريعا". headtopics.com

وتابع:"للأسف بعض الصحفيين الإسرائيليين تحدثوا عن أن هناك استهداف واضح لأسرة مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح في مكان تواجدها، وهو المكان الذي نزحوا إليه ظنا منهم أنه مكان آمن حسب ما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي للحظة واحدة ظن الناس أن لديه بقايا أخلاق وبالتالي ذهبوا إلى ذلك المكان".Axios had reported earlier that US Secretary of State Antony Blinken asked Qatar’s prime minister to"turn down the volume on Al Jazeera's coverage on Gaza".

وأوضح الدحدوح أن"استهداف الاحتلال للصحفيين وأسرهم هو رسالة واضحة، مفادها عرقلة التغطية الصحفية والضغط عليك كصحفي من خلال دماء الأطفال والنساء ومن خلال دماء أسرتك وفلذات الأكباد حتى تكف عن التغطية الصحفية". headtopics.com

وأضاف:"نحن كصحفيين في نهاية المطاف لا نقوم بالقتال وليس لدينا سلاح، لكن سلاحنا الصورة والكلمة والمعلومة، وننقل فقط ربما جزء من ما يقع على الأرض، وربما لا نستطيع لا نحن ولا كل امكانيات الصحفيين تغطية ما يجري بالكامل، ولكننا نسلط الضوء والكاميرا والكلمة على بعض ما يجري علَ كل الناس يكونوا على علم واضح بما يجري بحق أهلنا وشعبنا وربعنا هنا في قطاع غزة".

