مقتدى الصدر يطالب بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد.. ' لالا تتذرعوا بالضائقة الاقتصادية'

والبرلمان بالتصويت على إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد، بسبب الدعم اللامحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي، في عدوانه ضد غزة.

وأشار، إلى"أنه يأمل من محور الممانعة ومحبي الجهاد، عدم رفض الطلب بذريعة الضائقة الاقتصادية، وإجراءات الخزانة الأمريكية، فإن السكوت سيؤدي إلى التطبيع والفقر" بحسب قوله.جيش الاحتلال: صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء وسط "إسرائيل"

اقرأ أكثر:

Arabi21News »

الصدر يطالب الحكومة والبرلمان بإغلاق السفارة الأمريكية في بغدادبيان الصدر اقرأ أكثر ⮕

'نصرة لغزة'.. مقتدى الصدر يوجه طلبا لحكومة وبرلمان العراق بشأن السفارة الأمريكية في بغداد وسط تفاعلدعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الجمعة، حكومة وبرلمان بلاده، إلى التحرك لإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد، نصرة لغزة، وردا على الدعم الأمريكي لإسرائيل، مما أثار تفاعلا. اقرأ أكثر ⮕

السفارة الأمريكية في الكويت تقلص أنشطة القواعد العسكرية..ماذا حدث؟صحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

سوق النفط توازن بين شح الإمدادات الأمريكية وأثر البيانات الاقتصادية في الطلبتتعرض أسعار النفط لقدر متزايد من الضغوط الهبوطية، لكن المخاطر الجيوسياسية ساعدت على منع حدوث تراجعات كبيرة. وتوازن السوق حاليا بين العلامات على تقلص الإمدادات الأمريكية وأثر البيانات الاقتصادية في الطلب. اقرأ أكثر ⮕

البنتاغون يرسل 900 جندي إلى الشرق ويخطط لتزويد إسرائيل بأنظمة دفاعيةأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إرسال 900 جندي إلى الشرق الأوسط، وأن من المقرر نشرهم في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، وأنها تخطط لتزويد إسرائيل بنظام الدفاع الصاروخي للمساعدة في تعزيز قدراتها. اقرأ أكثر ⮕

نائب وزير الخارجية الإيراني يتلقي ممثل حماس في موسكوأعلن السفارة الإيرانية لدى موسكو أن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني بحث مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في موسكو وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. اقرأ أكثر ⮕