الصدر يطالب الحكومة والبرلمان بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الحكومة الاتحادية والبرلمان بالتصويت على قرار يقضي بغلق سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق"نصرة" للفلسطينيين.وقال الصدر في منشور على مواقع موقع"إكس":"أطالب (الحكومة العراقية)، و (البرلمان العراقي) بكل فئاته وتوجهاته، ولأول مرة ولأجل مصالح عامة لا خاصة بالتصوت على غلق السفارة الأمريكية في العراق للدعم الأمريكي اللامحدود للصهاينة الإرهابيين ضد غزة".
كما قال الصدر"إن لم تستجب الحكومة والبرلمان، فلنا موقف آخر سنعلنه لاحقا"، مطالبا أنصار التيار"إلتزام الطاعة وعدم التصرف الفردي، وتجنب ستعمال السلاح مطلقا.ويشهد قطاع غزة لليوم الـ 21 قصفا إسرائيليا مكثفا، أدى لمقتل أكثر من 7 آلاف فلسطينيا، وإصابة أكثر من 18 ألفا، إضافة لنحو 2000 مفقودا تحت الأنقاض.
ويتعرض قطاع غزة لهجوم إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة"حماس" عملية"طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية"السيوف الحديدية".ما هي"نبوءة أشعياء" بعد حديث نتنياهو وعلاقتها بمصر؟ headtopics.com
أعلن الجيش الاسرائيلي أنه في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه.اللقطات الأولى لآثار سقوط صاروخ في مدينة طابا المصرية اقترح ديفيد برودت المدير التنفيذي السابق للخزانة العامة الإسرائيلية رئيس بنك"لئومي" الخبير في اقتصاد الأمن، تسليم مصر إدارة قطاع غزة.أفاد مراسل RT في القاهرة، نقلا عن مصادر رسمية مصرية، أن الادعاءات الغربية بنشر قوات بريطانية في المنطقة الحدودية الفاصلة بين قطاع غزة ومصر، عارية عن الصحة وكذب.أفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن الطائرات الإسرائيلية تنفذ هجوما جويا ضخما وعنيفا على عدة مناطق في القطاع، والقصف المدفعي لا يزال مستمرا منذ ساعات على المناطق الشرقية.
دمر الطيران الإسرائيلي مجمعا سكنيا بأكمله في اليرموك وسط غزة، حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني حتى الآن 120 قتيلا ونحو 260 جريحا، فيما لا يزال 300 شخص في عداد المفقودين.ذكرت صحيفة"صباح" نقلا عن مصادرها أن أنقرة وجهت دعوات لزعماء السعودية ومصر وليبيا ولبنان والأردن للمشاركة في مسيرة دعم لفلسطين في إسطنبول غدا السبت. headtopics.com