صلاح يواصل تحقيق الأرقام المميزة بليفربول.. آخرها أمام تولوز

وشارك صلاح بديلا في ربع الساعة الأخير من اللقاء، بدلا من الهولندي رايان جرافنبرتش، ليسجل الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع.

وذكرت شبكة"أوبتا":"وصل صلاح إلى هدفه رقم 43 مع ليفربول في المسابقات الأوروبية.. أكثر من أي لاعب آخر من بين الفرق الإنجليزية". يذكر أن صلاح شارك في مباراته رقم 70 مع ليفربول بالمسابقات الأوروبية، ليصبح اللاعب رقم 13 الذي يصل إلى هذا الرقم في تاريخ الريدز.رياضة دولية

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