توظيفات 'طوفان الأقصى' في تونس وتناقضاتها الداخلية

، كل فلسطين وسننتصر إن شاء الله.. المجد والخلود للشهداء.. إما أن نعيش أحرارا أو أن نموت شهداء.. لا مكان للخونة بيننا ولا مكان للعملاء" (من أقوال الرئيس

بعيدا عن المناكفات السياسية لأنصار الرئيس وخصومه، فإن الموقف الرسمي التونسي من الكيان الصهيوني ومن المقاومة هو ضرب من"الطفرة" في موقف الدولة التونسية منذ الاستقلال الصوري عن فرنسا، بل هو ضرب من"كسر أفق الانتظار" حتى إن قورن بمواقف الرئيس قبل"طوفان الأقصى".

بعيدا عن المناكفات السياسية لأنصار الرئيس وخصومه، فإن الموقف الرسمي التونسي من الكيان الصهيوني ومن المقاومة هو ضرب من"الطفرة" في موقف الدولة التونسية منذ الاستقلال الصوري عن فرنسا، بل هو ضرب من"كسر أفق الانتظار" حتى إن قورن بمواقف الرئيس قبل"طوفان الأقصى". فكل ما قاله الرئيس منذ حملته الانتخابية من كون"التطبيع خيانة عظمى"، سنجد ما ينسفه واقعيا في الكثير من المواقف اللاحقة. headtopics.com

أنصار"تصحيح المسار" سيرون في ارتفاع سقف الموقف انتقالا نوعيا له ما يفسره في موقف الرئيس الرافض للتطبيع، أما الخصوم فسيرون فيه مجرد موقف انتهازي هدفه استمالة الرأي العام، كما سيرون في حديثه عن تحرير فلسطين (كل فلسطين) مجرد مزايدات شعبوية تتعارض حتى مع دستور 2022 ذاته (وهو دستور يعترف بالشرعية الدولية وبحل الدولتين مثل باقي الدول العربية الممضية على بيان قمة بيروت سنة 2002)

مهما تباينت المواقف من الرئيس في الملفات الداخلية، فإننا نستطيع أن نجزم بوجود إجماع وطني على تثمين الموقف الرسمي التونسي من المقاومة ومن الكيان الصهيوني. فرغم أبواق التطبيع ومداخله"الخفية" ظل المواطن التونسي-مثل أغلب المواطنين العرب- منحازا للحق الفلسطيني ورافضا لقرارات الجامعة العربية ومتندّرا بمواقفها. headtopics.com

إن "متناقضات" المشهد التونسي لا يمكن أن تُختزل في مواقف السلطة ولا في "الخطوط التحريرية" للإعلام المرتبط باستراتيجياتها للهيمنة، فللمعارضة أيضا متناقضاتها التي تجعل من الصعب عليها توظيف القضية الفلسطينية لتغيير المشهد الداخلي في تونس.

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