'نصرة لغزة'.. مقتدى الصدر يوجه طلبا لحكومة وبرلمان العراق بشأن السفارة الأمريكية في بغداد وسط تفاعل

وكتب الصدر في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم".

وأردف: "ومن هذا المنطلق.. منطلق نصرة المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، ولا سيما نصرة إخواننا وأهلنا في فلسطين وغزة الحبيبة. أطالب الحكومة العراقية والبرلمان العراقي بكافة توجهاته، ولأول مرة، ولأجل مصالح عامة لا خاصة، بالتصويت على غلق السفارة الأمريكية في العراق، للدعم الأمريكي اللامحدود لـ(الصهاينة الإرهابين) ضد غزة، مع الالتزام بحماية أفرادها الدبلوماسيين وعدم التعرض لهم من قبل المليشيات الوقحة، والتي تريد النيل من أمن العراق وسلامته".

وأكد الزعيم الشيعي موضحا: "ونحن ننتظر جواب الحكومة العراقية وفعلها وتجاوبها مع هذه المطالبة: غلق السفارة الأمريكية في العراق. وإن لم تستجب الحكومة والبرلمان، فلنا موقف آخر سنعلنه لاحقا". وختم مقتدى الصدر قائلا: "وعلى الجميع التزام الطاعة وعدم التصرف الفردي، وتجنب استعمال السلاح مطلقا.. آملين في محبي الجهاد ومحور الممانعة، عدم الممانعة لهذا المطلب بحجة الضائقة الاقتصادية بسبب الخزانة الأمريكية.. فإن السكوت المطبق سيؤدي إلى التطبيع والفقر والشذوذ لا سمح الله تعالى"، حسب قوله. headtopics.com

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الصدر يطالب الحكومة والبرلمان بإغلاق السفارة الأمريكية في بغدادبيان الصدر اقرأ أكثر ⮕

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