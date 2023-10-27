شاهد كيف استخدم ضابط خدعة ذكية لإخراج دب محاصر داخل سيارة عائلية

وصل ضابطان بمقاطعة أفيري بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، إلى مكان الحادث ليجدوا دبًا وصغاره محاصرين في سيارة عائلية.

وبسبب الأضرار التي لحقت بالسيارة من الداخل، لم تعد الأبواب المنزلقة الخلفية تعمل فعلقت الدبة الأم وصغيريها في الداخل.قراءة المزيد

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