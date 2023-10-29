مدير المخابرات الأردني الأسبق يشيد بالمقاومة من يفرط بذرة تراب 'خائن' (شاهد)

أعلن رئيس الوزراء ومدير المخابرات الأردني الأسبق أحمد عبيدات، دعمه المطلق لعملية"طوفان الأقصى" والمقاومةوحمل عبيدات، قادة الدول العربية مسؤولية التأخر عن دعم صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن من يفرط بذرة تراب لفلسطين التاريخية خائن لأمته ودينه، وسيذهب لمزبلة التاريخ.، الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على القطاع إلى أكثر من 8 آلاف شهيد، محذرة من خطر انتشار متسارع للأوبئة بين النازحين بسبب الحصار المفروض وانقطاع المياه.
وحذر المسؤول الأردني السابق، من أن هزيمة المقاومة الفلسطينية في معركة الطوفان، سيبدأ بعدها مخطط تصفية القضية الفلسطينية، ومن ثم انتقال الصراع إلى الأردن. وتساءل في مقابلة عبر"فضائية اليرموك":"إذا تم تحقيق يهودية الدولة، بموجب خريطة نتنياهو العلنية، وتمكن الإسرائيلي من تهجير السكان، فمن سيمنع تمددها للأردن؟"
ودعا إلى مراجعة السياسات الخارجية بخصوص مستقبل الأردن إزاء التطورات المحتملة لعملية"طوفان الأقصى"، مؤكدا أن جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت علناً وسراً مع العدو انتهى مفعولها بعد العملية في غلاف غزة. headtopics.com
ورأى أن الأنظمة العربية المحيطة بفلسطين المحتلة، إذا أرادت البقاء فضمانتها الآن المقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن حالة الغليان في العالم العربي سيكون لها ما بعدها، ولن تقف عند هذا الحد.ودعت الفصائل الفلسطينية في بيان مشترك، الأحد، السلطات المصرية إلى فتح المعبر لإنقاذ القطاع من"الكارثة الإنسانية وحرب الإبادة الجماعية"، فيما وجهت حركة المقاومة"حماس" رسالة إلى شعوب العالم العربي والإسلامي.
وقالت الفصائل:"ندعو الأشقاء في جمهورية مصر العربية لفتح معبر رفح فورا لنقل الجرحى وإدخال المساعدات الإنسانية وإنقاذ قطاع غزة من الكارثة الإنسانية وحرب الإبادة الجماعية".لا تسمحوا بهزيمة المقاومة الفلسطينية في غزة.. دوركم هو القادم ! headtopics.com