بطولة إيطاليا: تورام يعيد إنتر الى الصدارة وميلان يفرط بالفوز في نابولي

أعاد الوافد الجديد الفرنسي ماركوس تورام فريقه إنتر الى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بتسجيله هدف الفوز الشاق على روما 1-0 الأحد على ملعب"سان سيرو" في المرحلة العاشرة التي شهدت تألق فرنسي آخر بشخص المخضرم أوليفييه جيرو بعد وضعه ميلان في المقدمة أمام مضيفه نابولي حامل اللقب 2-0 قبل أن يعود الأخير من بعيد ليدرك التعادل 2-2.المهاجم الفرنسي ماركوس تورام يحتفل بالتسجيل لإنتر في مرمى روما خلال لقاء الفريقين في الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وكانت المباراة الأحد المواجهة الأولى لإنتر ضد مهاجمه السابق"الخائن" البلجيكي روميلو لوكاكو الذي أثار حفيظة النادي والجماهير عندما رفض توقيع انتقاله الدائم من تشلسي الإنكليزي ودخل في مفاوضات مع الغريمين يوفنتوس وميلان قبل أن يلتحق في النهاية بروما.
وبالفوز الثامن لهذا الموسم، أحدها على جاره اللدود ميلان 5-1، رفع فريق المدرب سيموني إينزاغي رصيده الى 25 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن يوفنتوس وثلاث عن ميلان المتعادل في الجنوب مع نابولي الرابع بـ18 نقطة. headtopics.com
ورأى نجم روما براين كريستانتي أن الخطة الدفاعية التي وضعها فريقه في وجه إنتر كادت أن تثمر لولا"هدف كان بالإمكان تجنبه"، مضيفاً لشبكة"دازون" للبث التدفقي بعد المباراة التي أصاب فيها إنتر العارضة في بدايتها أيضاً بتسديدة للتركي هاكان تشالهان أوغلو،"كنا نفتقد الى الطاقة بعض الشيء لأننا لا نملك الكثير من الخيارات في الوقت الحالي".
لكن الفريق الجنوبي تمكن على أقله من انقاذ نقطة وتجنب الثالثة للموسم بتعويضه تخلفه بهدفين من دون أن تكون العودة كاملة كي يحقق فوزه الأول بين جماهيره على ميلان منذ آب/أغسطس 2018. وعادت الحياة الى نابولي في مستهل الشوط الثاني بفضل بوليتانو الذي قلص الفارق بعد مجهود فردي رائع حيث تلاعب بالهولندي تيجاني رايندرز ثم الفرنسي تيو هرنانديز قبل أن يسدد في شباك مواطن الأخير مايك مانيان (50). headtopics.com