الأردن يطلب من أميركا نشر أنظمة «باتريوت» للدفاع الجوي

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ونقلت «وكالة الأنباء الأردنية» عن مصدر بالقيادة العامة للقوات المسلحة قوله: «لا صحة لما يُنشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام قواعد سلاح الجو الملكي الأردني من قِبل طائرات أميركية تقوم بتزويد الجيش الإسرائيلي بالمُعدات والذخائر لاستخدامها في عمليات القصف على قطاع غزة».

يزداد عدد الإسرائيليين الذين يعتبرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «غير صالح للحكم ولإدارة حرب»، بما في ذلك رفاقه في معسكر اليمين.استدعت إسرائيل السفير الروسي لديها، أناتولي فيكتوروف، إلى مقر وزارة الخارجية على خلفية الزيارة التي قام بها وفد من حركة «حماس» إلى موسكو.بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، يوم الأحد، تداعيات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، مع عدد من وزراء الخارجية، بينهم إيران وفرنسا وإسبانيا.نتنياهو يتورط في «صدامات» مع الجيش. headtopics.com

وبدا واضحاً أن هذه الهجمة عليه فاقت التصور، واتسمت بكثير من المبالغة والتضخيم، وأنها «خطأ يُستغلّ ضدّه بشكل مكشوف». وبرز في مهاجمته رئيس المعارضة، يائير لبيد، وقادة حركة الاحتجاج ضد خطته «لإصلاح القضاء». وقال لبيد إن «نتنياهو تجاوز خطّاً أحمر. ففي الوقت الذي يقاتل فيه الجنود وقادة الجيش الإسرائيلي ضد حماس وحزب الله، هو منشغل في محاولات لتحميلهم الذنب، بدلاً من منحهم الدعم.

وكتب ناحوم بارنياع، في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يوم الأحد، قائلاً: «هذه بعيدة جداً عن أن تكون حرب الاستقلال الثانية، كما ادعى نتنياهو وزملاؤه في الكابينيت. ففي حرب الاستقلال قاتلت إسرائيل في سبيل وجودها، أما الآن فهي لا تقاتل في سبيل وجودها. هي تقاتل كي تعيد المخطوفين، كي تزيل التهديد من جانب منظمة إرهاب إجرامية وترمّم قوة ردعها تجاه أعداء في المنطقة. هذه ثلاث مهام ثقيلة مشكوك أن تنجح الحكومة في تحقيقها». headtopics.com

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