إسرائيل تحث روسيا على حماية الإسرائيليين واليهود في داغستان

السلطات الروسية اليوم الأحد (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) على حماية الإسرائيليين واليهود في المناطق الواقعة تحت ولايتها في أعقاب تقارير إعلامية عن احتمال تعرضهم لأعمال انتقامية من جانب محتجين مؤيدين للفلسطينيين في جمهورية داغستان الروسية. ‭‭ ‬‬ المنظمات الإنسانية تشدد من تحذيراتها حول انهيار الوضع الإنساني في غزة، وخروج مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في عدد من الدول الأوروبية، والجيش الإسرائيلي يجدد دعوته للتوجه جنوباً.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية في القدس أن السفير الإسرائيلي لدى موسكو يعمل مع السلطات الروسية لضمان سلامة الإسرائيليين واليهود. وأضاف البيان أن"دولة إسرائيل تنظر إلى المحاولات التي تستهدف إيذاء المواطنين الإسرائيليين واليهود في أي مكان على أنها أمر خطير".وهم يقتحمون المدرج بحثا عن ركاب رحلة قادمة من تل أبيب.

وذكرت تقارير إخبارية إسرائيلية أن رحلة طيران من إسرائيل إلى جمهورية داغستان الروسية قد اضطرت إلى تغيير وجهة هبوطها بالعاصمة محج قلعة اليوم الأحد، بعدما اجتاح متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين المطار المتجهة إليه، وذلك بهدف الاعتداء على الركاب الإسرائيليين. headtopics.com

وذكرت صحيفة"تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية، أن الطائرة هبطت في مطار بديل، لكنها تعرضت لأعمال شغب هناك أيضا. وجاء في التقرير أن الركاب تلقوا تعليمات بالبقاء داخل الطائرة، وتم استدعاء شرطة مكافحة الشغب إلى المكان من أجل حمايتهم. وأظهرت لقطات مصورة حشدا يجتاح صالة ركاب أحد المطارات بعدما علموا بقدوم رحلة الطيران الإسرائيلية.

بيد أن وكالة الطيران الروسية أعلنت"تحرير" مطار محج قلعة في جمهورية داغستان من المحتجين الذين اقتحموه بحثا عن مسافرين إسرائيليين قادمين من تل أبيب. وقالت الوكالة في بيان على تطبيق تلغرام"اعتبارا من الساعة 22:00 (19:00 ت.غ)، وبفضل جهود وكالات إنفاذ القانون، جرى تحرير المطار من مواطنين متسللين غير مرخص لهم بالدخول". وأضافت الوكالة أن المطار سيتوقف مبدئيا عن استقبال الطائرات حتى 6 تشرين الثاني/ نوفمبر. headtopics.com

بعد جدل حول تجميدها للمساعدات، ضاعفت المفوضية الأوروبية مساعداتها الإنسانية لغزة ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 75 مليون يورو، مع"تأييدها حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إرهابيي حماس". الاتحاد الأوروبي أكد أنه يدرس فرض"هدنة إنسانية للسماح بتوزيع المساعدات". ألمانيا علقت المساعدات التنموية للفلسطينيين لكنها أبقت على الإنسانية منها، وأولاف شولتس رحب ببدء إرسال المساعدات، قائلا:"لن نتركهم وحدهم".ربطت عدة دول عربية بين دخول المساعدات وبين وقف إطلاق النار.

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