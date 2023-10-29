الجنائية الدولية: العالم لن يغض الطرف عن معاناة الأبرياء في غزة

وحذر في مؤتمر صحفي عُقد في القاهرة الليلة الماضية، من عرقلة وصول المساعدات الإغاثية الإنسانية لقطاع غزة، في ظل ما يعانيه الفلسطينيون الذين يعيشون أوضاعًا شديدة القسوة جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، والأراضي المحتلة.وقال إن هناك حاجة ملحة لتطبيق العدالة الدولية وحماية الفئات المجتمعية الأكثر ضعفًا وهشاشة، مشيرًا إلى أنه يعمل على تكثيف الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة وحماية حقوقهم وتحقيق العدالة.

ونوه خان بأنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب حماية الأرواح البريئة، لافتًا إلى وجود انتهاكات واضحة ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في حربها على قطاع غزة، ومعربًا عن قلقه إزاء عدد الحوادث المتزايدة التي تحدث من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

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