اختطاف والد مهاجم ليفربول دياز.. وكلوب: كانت ليلة صعبة

وأفاد ليفربول في بيان بأنه يأمل في حل الأمر بأمان في أقرب فرصة ممكنة، مشددا على أنه "في هذه الأثناء، ستظل رفاهية اللاعب أولويتنا المباشرة".وحسبما ذكر وزير الداخلية لويس فرناندو فيلاسكو، يوم الأحد، فإن الخاطفين أخذوا والد دياز إلى منطقة جبلية في كولومبيا، حيث أرسلت قوات من الجيش إلى هناك، وفقما نقلت "الأسوشيتد برس".يورغن كلوب

وأفاد ليفربول في بيان بأنه يأمل في حل الأمر بأمان في أقرب فرصة ممكنة، مشددا على أنه "في هذه الأثناء، ستظل رفاهية اللاعب أولويتنا المباشرة".وحسبما ذكر وزير الداخلية لويس فرناندو فيلاسكو، يوم الأحد، فإن الخاطفين أخذوا والد دياز إلى منطقة جبلية في كولومبيا، حيث أرسلت قوات من الجيش إلى هناك، وفقما نقلت "الأسوشيتد برس".

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: skynewsarabia »

ليفربول يعلن دعمه للاعبه دياز بعد اختطاف والديهليفربول يعلن دعمه للاعبه دياز بعد اختطاف والديه اقرأ أكثر ⮕

ليفربول يدعم لويس دياز بعد اختطاف عائلته | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةليفربول يدعم لويس دياز بعد اختطاف عائلته حرص نادي ليفربول الإنجليزي على دعم نجم الفريق الأول لكرة القدم، الكولومبي لويس دياز، بعد تعرض عائلته للاختطاف في بلاده. اقرأ أكثر ⮕

اختطاف والدَي نجم ليفربول في كولومبياتعرض والدا لاعب نادي ليفربول الإنجليزي لويس دياز لعملية اختطاف في موطنهما كولومبيا من قبل مسلحين، السبت، وبينما تم إنقاذ والدته، لا يزال والده مفقودا. اقرأ أكثر ⮕

اختطاف والديّ لاعب ليفربول لويس ديازكشفت تقارير صحفية عن اختطاف والديّ اللاعب الكولومبي بصفوف ليفربول الإنجليزي لويس دياز قبل ساعات من مباراة الريدز ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي. اقرأ أكثر ⮕

عصابة تختطف عائلة نجم ليفربول تحت تهديد السلاحكشفت تقارير صحافية كولومبية أن والد ووالدة نجم ليفربول لويس دياز تعرضا للاختطاف من قبل عصابة محلية.وذكرت شبكة 'سيمانا' أن عملية الاختطاف تمت ظهر يوم السبت اقرأ أكثر ⮕

تضامن كبير مع نجم ليفربول لويس دياز بعد اختطاف والديه من قبل مسلحينيشعر النجم الكولومبي لويس دياز، مهاجم ليفربول الإنجليزي بالقلق على والديه، بعدما تعرضا لعملية اختطاف جلبت تعاطفا كبيرا معه ومع عائلته. وفيما تم إنقاذ الأم بعد اختطافها، لا يزال الأب مفقودًا في كولومبيا. اقرأ أكثر ⮕