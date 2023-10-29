إضاءة مبنى الخارجية الفنلندية بألوان العلم التركي

وفي تدوينة عبر منصة"إكس"، الأحد، نشرت الخارجية الفنلندية رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية.وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية"، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك، عام 1923.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.إسطنبول.. إقبال كبير على مشاهدة الأسطول التركي يعبر "البوسفور"

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: aa_arabic »

فيدان: نشهد بفخر جمهوريتنا ترتقي إلى مستوى أعلى تحت قيادة أردوغانفي الذكرى المئوية لتأسيسها هنأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الشعب التركي بعيد الجمهورية، مؤكداً أن بلاده ستواصل اتخاذ خطوات جريئة وحازمة من أجل عالم أكثر عدلاً. اقرأ أكثر ⮕

أنقرة: نرفض بشكل قاطع الافتراءات والادعاءات الإسرائيلية ضد الرئيس أردوغانأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا أكدت فيه رفضها بشكل قاطع الافتراءات والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة التي يطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. اقرأ أكثر ⮕

بعد تصريحات أردوغان واستدعاء إسرائيل لدبلوماسييها بتركيا.. مصادر تركية للأناضول: غادروا بـ19 أكتوبرعقّبت مصادر دبلوماسية تركية على إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين استدعاء الدبلوماسيين الإسرائيليين من تركيا لـ'إعادة تقييم العلاقات' بأعقاب خطاب وذلك بعد الانتقادات التي وجهها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. اقرأ أكثر ⮕

بعد تصريحات أردوغان.. إسرائيل تستدعي دبلوماسييها من تركيابعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم السبت، أنه قرر استدعاء الممثلين الدبلوماسيين لبلاده من تركيا لإع اقرأ أكثر ⮕

بلينكن يناقش مع نظيره التركي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وانضمام السويد إلى الناتوناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان ملفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وانضمام السويد إلى الناتو. اقرأ أكثر ⮕

العنزي يرفع العلم السعودي في حفل ختام الباراآسيوية..و 9 ميداليات حصيلة المملكةالعنزي يرفع العلم السعودي في حفل ختام الباراآسيوية..و 9 ميداليات حصيلة المملكة اقرأ أكثر ⮕