باريس تدين هجمات المستوطنين على المدنيين وقتلهم في الضفة

الخارجية الفرنسية قالت إن "عمليات العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد السكان الفلسطينيين تتزايد وهي غير مقبولة ويجب أن تتوقف"..أدانت فرنسا هجمات المستوطنين الإسرائيليين التي أدت إلى مقتل العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، خلال الأيام الماضية، داعية لوقفها.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان:"تدين فرنسا بشدة هجمات المستوطنين التي أدت لمقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين خلال الأيام القليلة الماضية في قصرة والساوية (بقضاء نابلس) فضلا عن التهجير القسري لعدد من التجمعات السكانية بالمنطقة ج".

والمنطقة"ج" التي تشكل نحو 62 بالمئة من الضفة، تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، ويحظر على الفلسطينيين البناء أو أي تغيير فيها. ووفق معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة التابع للأمم المتحدة، يقطن نحو 300 ألف فلسطيني في 532 منطقة سكنية تقع بكاملها أو أجزاء منها ضمن المنطقة"ج"، إلى جانب نحو 400 مستوطن إسرائيلي يقيمون في 230 مستوطنة وبؤرة استيطانية. headtopics.com

وأضاف البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للخارجية:"تتزايد عمليات العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد السكان الفلسطينيين. إنها غير مقبولة ويجب أن تتوقف". وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تصاعدت مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث قتل في الضفة لوحدها منذ 7 أكتوبر / تشرين الاول الجاري 116 فلسطينيا إما برصاص الأمن أو المستوطنين.

وفيما يخص الوضع بغزة، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون:"أكرر دعوتي لهدنة إنسانية من أجل حماية شعب غزة" وأضاف:"وصلت 17 طن شحنة مساعدات إنسانية من فرنسا إلى مصر، نواصل جهودنا جوا وبحرا. متضامنون معا إلى جانب مصر والهلال الأحمر". headtopics.com

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة، ويفرض عليها حصارا شاملا مع قطع الكهرباء والماء والوقود.بينما قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، وتحتفظ بـ239 أسيرا بحسب الجيش الإسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: aa_arabic »

فرنسا تدين هجمات المستوطنين الاسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربيةدانت فرنسا الأحد 'أعمال العنف غير المقبولة' التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب بيان لوزارة الخارجية. اقرأ أكثر ⮕

فرنسا تدين هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفةأدانت فرنسا، اليوم الأحد، «أعمال العنف غير المقبولة» التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. اقرأ أكثر ⮕

فرنسا تدين بشدة هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

فرنسا تدين هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربيةدانت فرنسا أعمال العنف غير المقبولة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. اقرأ أكثر ⮕

رئيسي يرفض اتهام إيران بالتورط في هجمات حماسرفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، الاتهامات حول تورط إيران في هجمات حماس على إسرائيل. اقرأ أكثر ⮕

المالكي: 'إرهاب' المستوطنين في الضفة يتواصل بتسليح وحماية رسميةفي بيان لوزير الخارجية رياض المالكي، عقب مقتل فلسطيني برصاص مستوطن قرب نابلس خلال قطف ثمار الزيتون - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕