بلينكن يناقش مع نظيره التركي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وانضمام السويد إلى الناتو

استهداف مركز قيادة فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي وقصف كثيف لمستوطنات ولحشودات عسكرية في غلاف القطاعالصراع الفلسطيني الإسرائيليوفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل ليست سوى بيدق شطرنج في المنطقة، سيتم التضحية به عندما يحين الوقت، مؤكدا أن إسرائيل لم تكن لتصمد 3 أيام لولا دعم الغرب لها.وتكبّرها.. لأن إسرائيل لا تستطيع أن تقوم بخطوة رغما عنهم، ولو حاولت ذلك، فهي لا تستطيع أن تصمد ثلاثة أيام وسوف تنهار".

نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، استدعاء سفير روسيا الاتحادية لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف إلى مبنى وزارة الخارجية بشأن زيارة وفد حركة"حماس" لموسكو.أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عناصر من القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز قوات الجيش الإسرائيلي قرب موقع إيرز العسكري، واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل الموقع.

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع. headtopics.com

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الأحد بيانا فنّد فيه شائعة ظهور موجات وبائية جديدة في البلاد خلال الفترة المقبلة.نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لاستعدادات الجيش الإسرائيلي للهجوم البري الواسع المرتقب على قطاع غزة.أظهرت لقطات وصور حجم دمار كبير في عدد من المناطق الإسرائيلية بينها تل أبيب وضواحيها جراء قصف متتالي نفذته كتائب القسام وسرايا القدس في ساعات المساء.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن القوات الإسرائيلية وسعت منذ مساء السبت نطاق عملياتها العسكرية البرية في قطاع غزة.تشهد مناطق شمال قطاع غزة قصفا إسرائيليا عنيفا متواصلا منذ أكثر من ساعة، ونفذت الطائرات الإسرائيلية قبل قليل"حزاما ناريا" مستهدفة عدد من منازل المواطنين بمحيط المستشفى الإندونيسي.نددت الخارجية التركية"بالافتراءات والادعاءات" التي يطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، وأكدت أن لا أساس لها من الصحة. headtopics.com

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بلينكن وكليفرلي ناقشا الصراع الفلسطيني الإسرائيليبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي منع اتساع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإطلاق سراح الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

حرب غزة: تَعرف على أهداف إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وموقف السلطة الفلسطينية من تنامي شعبية حركتي حماس والجهاد الإسلاميتدعو حكومات وهيئات عالمية إلى تطبيق حل الدولتين، لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك الولايات المتحدة والأمم المتحدة، لكن هذا الحل يواجه تحديات كبيرة تعقد الحل الدبلوماسي بشكل كبير. اقرأ أكثر ⮕

بشارة دوماني: كيف انتقل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إلى الجامعات الأميركية؟كيف انتقل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إلى الجامعات الأميركية؟ وكيف أصبحت الجامعات الخاصة في الولايات المتحدة أمام معضلة بين ضغط المانحين الذين يهددون بقطع التمويل وبين الحفاظ على حق طلابها في التعبير عن آرائهم الداعمة للفلسطينيين؟ المؤرخ وأستاذ كرسي 'محمود درويش للدراسات الفلسطينية' في جامعة براون الأميركية بشارة دوماني يعتبر في 'حوار فرانس 24'... اقرأ أكثر ⮕

ليلة عادت فيها غزة للعصر الحجري.. هذا ما لم تسجله الكاميراتانقطعت كل سبل الاتصالات بعد أعنف ليلة من القصف الإسرائيلي منذ اندلاع الصراع في السابع من أكتوبر تشرين الأول، والتي تزامنت مع إعلان الجيش الإسرائيلي دخول قو اقرأ أكثر ⮕

مجلس الأمن الدولي يلتئم غدا لمناقشة توسيع 'إسرائيل' رقعة عملياتها البرية في غزةأعلنت البعثة البرازيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة والتي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي، عن عقد جلسة للمجلس يوم الاثنين 30 أكتوبر، بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

الخارجية الروسية: موسكو تبذل ما في وسعها لتهدئة الصراع في الشرق الأوسطقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو لا تدخر جهدا وتجري عملاً سياسياً في الأمم المتحدة للضغط من أجل تهدئة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕